Как в Украине изменятся цены на автогаз в феврале: какая ситуация на рынке

В Украине по состоянию на 5 февраля средняя цена на автогаз в сетях АЗС составляет 50,69 грн/л. В дальнейшем прогнозируется, что стоимость будет стабильной, поскольку в страну ввезли достаточные объемы продукта.

Видео дня

Такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн в комментарии OBOZ.UA. По его словам, запасы автомобильного газа в Украине пока велики.

"Что касается сжиженного газа, то по нему прогнозируем стабильность, поскольку, во-первых, для этого продукта "мертвый" сезон еще более "мертвее", чем для бензина и дизеля. Это очень чувствительный к сезону продукт. Запасы очень большие, многое привезли газа", – сказал эксперт.

Как российский автогаз попадает в Украину?

Главный неприятный фактор, как отметил Куюн, есть все основания полагать, что сейчас имеем дело с огромными запасами российского автогаза. Он мог поступать из Польши, Литвы и Латвии.

"У нас уже были эти проблемы в прошлом году, но благодаря работе СНБО и таможни был усилен контроль и требования документов на нефтепродукты, сжиженный газ с целью увидеть, откуда этот продукт приехал. То есть от производителя до нашей границы. И это сразу подавило российский газ, завозившийся через Польшу, Литву и Латвию. Там просто перебивались документы с российских на европейские и потом этот газ шел сюда. Тогда эту схему закрыли", – добавил он.

При этом сейчас, подчеркивает он, польские и литовские трейдеры оформили лицензии и смешивают автогаз, после чего выдают, что это как бы продукт их производства.

"И теперь наша таможня говорит: мы же производителя должны отслеживать, вот он – есть, а какое он сырье использует – здесь у нас нет полномочий. И действительно, если сейчас начать у каждого привозящего нефтепродукты требовать еще и состав сырья, то это тупиковый путь, поэтому сейчас думают, что делать с этим", – объясняет Куюн.

Особенность этого газа в том, что он очень дешев. Стоимость его достигает $150-200, что почти на 25-30% дешевле нероссийского автогаза (европейского или американского).

"Это приведет, что поставки нероссийского газа будут падать, наши компании будут отказываться от транспортных мощностей, забронированных под эти поставки и, соответственно, мы будем усиливать зависимость от российского газа", – подытожил эксперт.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, бензин А-95 в Украине с начала зимы снизился в цене на 3,59 грн/л. Еще 1 декабря 2023 года А-95 стоил в среднем 54,33 грн/л, а сейчас – 50,74 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!