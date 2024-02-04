Как водителям нельзя хранить бензин и дизель: украинцам озвучили советы

Украинским водителям не советуют хранить дизельное топливо и бензин в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для этого. Они могут растворяться под влиянием химических веществ в горючем.

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OBOZ.UA расскажет, как нельзя хранить бензин и дизель, и озвучит водителям советы.

Очень опасно хранить бензин и дизель в помещениях, где есть открытый огонь или искры. Водителям рекомендуют хранить топливо в специальных металлических или пластиковых контейнерах, которые отвечают требованиям безопасности.

Также эксперты советуют избегать хранения топлива вблизи источников тепла или прямого солнечного света. Храните его в прохладных, сухих и хорошо проветриваемых местах.

Не оставляйте бензин и дизель в бытовых холодильниках или морозильниках, поскольку это может привести к взрыву. Всегда следуйте инструкциям производителя по хранению топлива.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в Украине в январе снизились в среднем на 1 грн/л, но уже в ближайшие недели могут подняться на несколько гривен. Причина состоит в удорожании нефти в мире.

Эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отметил, что январь был достаточно классическим "мертвым" месяцем, поэтому цены на бензин снижались.

Как писал ранее OBOZ.UA, бензин А-95 в Украине с начала зимы снизился в цене на 3,59 грн/л. Еще 1 декабря 2023 года А-95 стоил в среднем 54,33 грн/л, а сейчас – 50,74 грн.

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