Изменение прайс-кепов позволило покрывать дефицит электроэнергии импортом — Омельченко

Повышение предельных цен на электроэнергию в пиковые часы позволило стабилизировать рынок и создало условия для более активного использования импорта. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Видео дня

"И действительно, импорт нужно использовать. Если страна хочет сидеть с электроэнергией, иметь электроэнергию, импорт надо максимум использовать. Для этого есть определенные основания, поскольку НКРЕКП повысил прайс-кэпы в пиковые часы. Это позволяет покрывать импортом, когда это будет нужно", — подчеркнул Омельченко.

По его словам, технически Украина может импортировать до 2,5 гигаватта электроэнергии, что является достаточным объемом для покрытия части дефицита. Однако эти возможности пока не используются в полной мере.

"У нас мы можем импортировать около 2,5 гигаватт. Это достаточно много. Но, к сожалению, он не используется даже на 50%", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что пересмотр прайс-кепов — это не механическое повышение цен, а шаг к рыночному равновесию, который стимулирует конкурентные условия и обеспечивает надежность поставок.

"Кто-то понадеялся из потребителей, промышленных прежде всего, что смогут обойтись без импорта. Они не хотят контрактироваться по достаточно высоким ценам. И это неправильно", — отметил Омельченко.

Эксперт напомнил, что цены на европейском рынке недавно существенно выросли, что повлияло и на ситуацию в Украине. Он также добавил, что удары россиян 10 октября ослабили энергосистему, поэтому импорт остается важным элементом стабильности украинского энергорынка.