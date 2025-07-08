Из-за штормовой погоды задерживается ряд поездов: что говорят в 'Укрзалізниці'

В ночь на вторник, 8 июля, штормовые погодные условия на Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов. Некоторые из них задерживаются на 2-3 часа.

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О проблеме сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что венгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда №143/750 из Вены и Будапешта, а также №617/964 из Братиславы.

Пассажиров из Дебрецена и Кошице должны довезти до границы резервными автобусами, а поезд "Укрзалізниці" №28 заберет их в Чопе.

"Время задержки и, соответственно, отправки украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии", – сказано в сообщении.

Кроме того, непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе. Это повлияет на своевременность поездов №9 Киев – Будапешт, №82 Чоп – Киев, №14 Солотвино – Киев, №38 Мукачево – Одесса и №749 Киев – Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.

Все отклонения от графика фиксируют на портале uz-vezemo.

"Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение – довезем всех безопасно", – отметили в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утром 7 июля возникли задержки в графике движения пассажирских поездов, в том числе и курсирующих за границу – в Польшу, Венгрию и Австрию. Причиной стал обрыв контактной сети в Хмельницкой области.

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