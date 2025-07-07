В "Укрзалізниця" сообщили о задержке ряда поездов и назвали причину: что произошло

В Украине утром 7 июля возникли задержки в графике движения 12 пассажирских поездов, в том числе и тех, что курсируют за границу. Причиной стал обрыв контактной сети в Хмельницкой области.

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Об этом сообщили в АО "Укрзалізниця". Там отметили, что движение на двухпутном перегоне временно осуществлялся по одному пути, продолжаются работы по восстановлению.

Так, по состоянию на 07:00 задерживались поезда:

№144/142 Рахов, Ивано-Франковск – Сумы, Чернигов на 1 час 44 мин;

№ 22/104 Львов – Харьков, Краматорск на 3 ч 16 мин;

№74 Перемышль – Харьков на 2 ч 51 мин;

№81 Киев – Чоп на 2 ч 20 мин;

№705 Киев – Перемышль на 2 ч 50 мин;

№12 Львов – Одесса на 2ч 23 мин;

№11 Одесса – Львов на 1 час 46 мин;

№59/57 Киев – Ужгород, Ясиня на 2 ч 20 мин;

№26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы на 2 ч 12 мин;

№25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса на 1 ч 13 мин;

№58/60 Ужгород, Ясиня – Киев на 1 ч 09 мин;

№89/125/129 Полтава, Киев – Перемышль, Мукачево на 19 мин.

"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", – добавили в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате массированной российской атаки в ночь на 4 июля была повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах Киева. Из-за этого произошли задержки движения некоторых поездов.

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