Из-за ограничений в закупках электроэнергии заказчики не находят поставщиков, – директор "Евро Трейд Энерджи"

Проблемы в сфере публичных закупок электроэнергии уже приводят к ситуациям, когда часть государственных и коммунальных заказчиков по несколько месяцев не может найти поставщика через тендеры, заявляет директор ООО "Евро Трейд Энерджи" Александр Кудим.

По его словам, получить официальные данные относительно масштабов проблемы было непросто. "Мы же в рамках написания статей вместе с "Энерджи Клабом" подачи ходатайств, неоднократно направляли запросы в "Укрэнерго" в части предоставления соответствующих данных. Нам их не предоставляли", — говорит Кудим.

В то же время после обращений общественных организаций и журналистов часть информации все же удалось получить, добавил он.

"Так вот, разница в первом квартале, а первый квартал – это самая большая нагрузка на поставщика последней надежды, потому что есть переходный этот период. Количество потребителей, которые перешли на ППН, втрое выросло. 24-й до 25-го года. И это официальные данные", — отмечает он.

По словам Кудима, еще более показательной является ситуация с самими закупками электроэнергии. Анализ договоров через аналитические инструменты SmartTender показал случаи, когда заказчики в течение нескольких месяцев не могли найти поставщика.

"И случайно наткнулись на статистику, количества заказчиков, которые проводили закупки, не получили своего победителя и в течение следующих трех месяцев не смогли найти себе поставщика. Это шокирующие цифры", — говорит Кудим.

Он отмечает, что такие случаи ярко демонстрируют проблемы, которые накопились на рынке из-за действующей практики в сфере закупок электроэнергии.

"Факты, когда у тебя три месяца ты проводишь закупку, а к тебе никто не приходит, ярко иллюстрируют проблематику рынка, на самом деле", — резюмирует эксперт.

Напомним, эта проблема проявилась в 2021 году, когда на рынке произошел резкий и непредсказуемый рост цен и одновременно действовало ограничение повышения цены в договорах публичных закупок электроэнергии. Речь идет о норме, которая позволяет изменять цену за единицу товара не более чем на 10%.