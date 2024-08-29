Из магазинов РФ могут исчезнуть китайские ноутбуки: россиян пугают тотальным дефицитом техники

Банки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе-2024 начали массово блокировать платежи за поставки китайской техники (включая ноутбуки, смартфоны и т.д.) в Россию. Это был один из последних каналов, по которым российские покупатели оплачивали такие товары. В РФ уже заговорили о скором дефиците бытовой техники и гаджетов, жителей страны-агрессора предупреждают: товары могут исчезнут уже к концу года.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на участников рынка. По их словам, в августе банки ОАЭ из-за американских санкций стали отказывать в транзакциях, с помощью которых оплачивалась львиная доля китайской техники на российском рынке:

до 20% всех ноутбуков;

30% других товаров из категории бытовой техники и электроники.

"Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", – объяснил один из игроков российского рынка.

Однако теперь банки из Эмиратов просто блокируют платежи, если электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Инициатива исходит от китайской стороны, а причина – в угрозе вторичных санкций США, с которой уже столкнулись китайские банки, утверждают источники.

Эксперты предупреждают: если так пойдет и дальше, товары могут просто исчезнуть из продажи. Этот риск будет особенно сильным уже к ноябрю-декабрю, как раз перед новогодними праздниками, когда спрос традиционно растет.

В другом сценарии какая-то часть китайской техники продолжит поступать в РФ. Однако цены на нее взлетят еще на 15-20%, а выбор резко "похудеет".

При этом именно Китай остается остается основным и едва ли не единственным поставщиком бытовой техники и электроники в Россию. Соответственно, исчезновение китайских товаров приведет к тотальной нехватке техники в продаже.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за опасений попасть под действие санкций китайские банки уже практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовых учреждений.

В целом сложности с международными расчетами у РФ начали возникать у россиян с конца декабря 2023 года, например, в Турции. Это произошло после вступления в силу 12-го пакета санкций ЕС против России.

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