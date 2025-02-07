"Историческое событие для энергетики": Украина впервые начала экспорт биометана в ЕС

Украина начала экспорт биометана в Европейский Союз. Первая в истории трубопроводных поставок произведенного в Украине биометана составляла 67 тыс. кубометров.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Его глава Герман Галущенко назвал это важным шагом в укреплении энергетической независимости и интеграции нашей страны в европейское энергетическое пространство.

Это не только открывает новые возможности для нашего энергетического сектора, но и способствует декарбонизации экономики и уменьшению зависимости от ископаемого топлива. Украина готова стать надежным поставщиком чистой энергии для Европы", – подчеркнул министр.

Как отмечается, чтобы экспортировать биометан в страны ЕС, украинские производители должны присоединить биометановые установки к газотранспортной и к газораспределительным сетям национальной газотранспортной системы. Условия и тарифы присоединения и транспортировки газотранспортной системой Украины для производителей биометана аналогичны условиям для добытчиков природного газа.

В Государственной таможенной службе Украины (ГТСУ) напомнили, что биометан является экологически чистым и восстановительным типом топлива, поэтому в современных условиях поддержание энергетической безопасности и экологической устойчивости делает его стратегическим ресурсом для развития национальной экономики и обеспечения энергетической независимости Украины. А трубопроводный экспорт биометана открывает новые перспективы для стабильной поставки экологически чистого газа в Европу.

"Произошло историческое событие для украинской энергетики – Энергетическая таможня Гостаможслужбы осуществила оформление таможенной декларации на первую экспортную партию биометана в Европейское сообщество", – отметили в ГТСУ.

Таможенники напомнили о потенциале, который Украина имеет для производства биометана и который делает ее важным поставщиком зеленой энергии на европейском рынке. "Это еще один шаг к устойчивой энергетике и экономическому росту, еще одно доказательство нашей устойчивости и готовности к инновациям", - добавили в службе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что до конца 2024 года в Украине должны были запуститься 7 биометановых заводов. Этого достаточно для производства экспортных объемов биометана, но необходимо также научить персонал и заполнить газовые хранилища.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!