Исторический центр города "уничтожают" новой застройкой, а власти ничего не хотят делать: медиа показали, что происходит в Черкассах

В историческом центре Черкасс ведется строительство сразу ряда объектов, который может изменить панораму города. В частности, закрыть вид на Днепр. Среди прочего, построить здесь планируют отель и 8-этажный дом. Также под видом реконструкции исторического дома в городе могут построить новое здание – чем фактически уничтожить памятку. При этом городские власти ничего предпринимать не собираются – ссылаясь на отсутствие полномочий.

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Об этом говорится в материале Bihus Info. Его авторы отмечают: также идет подготовка к строительству сразу ряда 4-этажных домов.

При этом подчеркивается: особое беспокойство у общественности вызывает реконструкция исторических зданий – в частности, т.н. дома с грифонами. Ведь, отмечается, есть все основания предполагать, что под видом реновации будет проведено строительство нового здания.

Дело в том, объясняется, в том, что во время реконструкции исторического здания застройщик сохранил только его фасад. А за ней строят новое здание. И хотя такой подход формально отвечает требованиям законодательства по сохранению внешнего вида памятника, однако, отмечается, историческая постройка при этом практически теряется.

Таким образом, отмечается, фактически используется схема, при которой историческое здание формально сохраняется только со стороны улицы. Что является распространенным способом формально выполнить требование о сохранении памятки, а фактически – возвести новое здание.

Власти Черкасс ничего не хотят делать?

В то же время, отмечается, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что лично не поддерживает подобную застройку. Однако, утверждает он, противодействовать ей тоже не может – поскольку возможности городских властей якобы ограничены.

"Мое личное мнение: я против всех этих застроек. Но, к сожалению, законодательство меня ограничивает... Ничего делать не будем, потому что мы уже исчерпали все возможности", – резюмировал Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рядом с Киево-Печерской лаврой может появиться 80-метровый небоскреб, который исказит панораму города. Как объясняют активисты, здание закроет собой православную святыню, чем кардинально изменит внешний вид столицы. Осложняет ситуацию судебное разрешение на строительство, согласно которому, для возведения жилого комплекса был отменен запрет на строительство в этом районе зданий выше 27 м.

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