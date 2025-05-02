Инвестиционная компания 'Скай-Девелопмент' выкупила долги 'Галичфарм' и 'Киевмедпрепарат' перед обанкротившимся банком Жеваго

"Скай-Девелопмент" приобрела права требования по кредитам к ключевым украинским фармацевтическим производителям "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат". В компании заявили, что планируется финансовое оздоровление и развитие фармацевтической отрасли.

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Об этом говорится в прессрелизе инвестиционной компании "Скай-Девелопмент", опубликованном на сайте Интерфакс-Украина.

"Инвестиционная компания "Скай-Девелопмент" стала победителем открытого аукциона, организованного Фондом гарантирования вкладов физических лиц, и приобрела права требования неплатежеспособного банка "Финансы и Кредит" по десяти кредитным договорам ведущих украинских фармацевтических предприятий – "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат". На сегодня общая сумма требований "Скай-Девелопмент" превышает 3,5 млрд грн", – сообщили в компании.

"Галичфарм" и "Киевмедпрепарат" – одни из крупнейших отечественных производителей лекарственных средств, обладающих мощной научно-производственной базой, многолетним опытом и высоким экспортным потенциалом.

"Мажоритарный акционер "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат" создал такую организационную структуру бизнеса, при которой прибыль от деятельности фармпроизводителей аккумулировалась на связанной с этим акционером компании-дистрибьюторе. Но, в свою очередь, покупала продукцию у производителей с минимальной наценкой и дальше реализовывала ее оптовым продавцам по рыночным ценам. Поэтому производители не могли генерировать операционную прибыль в полном объеме и накапливали долги. Чтобы вывести предприятия из кризиса и перейти в санацию, Скай-Девелопмент инициировала дела о банкротстве "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат", – говорится в прессрелизе.

Основная задача Скай-Девелопмент на этом этапе – восстановление платежеспособности фармацевтических предприятий, реорганизация корпоративного управления и создание прозрачной экономической модели, ориентированной на прибыльную деятельность. В компании отмечают, что готовы к информационному давлению, будут действовать в рамках действующего законодательства и не допустят вывод ключевых активов из предприятий.

Компания считает процедуру санации единственной реальной возможностью для стабилизации финансового состояния предприятий и их сохранения в качестве действующих производств. Мы заявляем о намерениях сохранить производство в Украине, повысить его эффективность и усилить позиции Галичфарм и Киевмедпрепарат на рынке фармацевтической продукции. Готовы инвестировать собственный капитал, а также ведем активные переговоры с иностранными инвесторами. В условиях войны "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат" признаны критически важными для экономики предприятия выполняют мобилизационные задачи, обеспечивая наличие стратегической для государства фармацевтической продукции. Мы намерены обеспечить бесперебойную деятельность предприятий в это сложное время, что критически важно для национальной безопасности и общественного здоровья", – заявили в компании.