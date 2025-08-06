Инвестиции работают: 'Метинвест' Ахметова раскрыл детали модернизации Северного ГОКа, на которую дал кредит Deutsche Bank

На Северном ГОКе группы "Метинвест", который находится в Кривом Роге, активно ведется строительство современного гидротехнического объекта сгущения отходов обогащения. Установят там финское профессиональное оборудование Metso Finland. Новый комплекс позволит уменьшить затраты, и снизить нагрузку на окружающую среду – за счет уменьшения энергопотребления и воды. Кредит на модернизацию в 23,6 млн евро дал немецкий Deutsche Bank.

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Этот высокотехнологичный проект "Метинвест" спроектировал еще в марте 2021-го, и сразу приступил к реализации. Его должны были ввести в эксплуатацию через три года. Но начало полномасштабной войны заставило поставить строительство на паузу.

"До вынужденной остановки нам удалось сделать определенный объем работ. Мы выполнили проектирование, разработали инжиниринг, определились с местом строительства, закупили часть оборудования и начали подготовительные работы. Именно на этот период и пришлось начало активных боевых действий", – рассказал руководитель проектов "Метинвест" Сичсталь Владимир Сидоров.

В июле 2024 года компания приняла решение возобновить строительные работы. На площадке вновь заработала техника и люди, продолжились земляные работы по укладке и разравниванию завезенного грунта. За этим наступила очередь этапа строительства объектов комплекса сгущения. Сейчас, несмотря на риски военного времени, строители проводят работы по устройству свайного основания и ростверков, которые обеспечат устойчивость и надежность сооружений гидротехнического объекта.

"Самый большой вызов, с которым мы сейчас имеем дело – это нехватка квалифицированных специалистов, как инженеров, так и рабочих технических специальностей. Эта проблема актуальна как для "Метинвеста", так и для подрядных организаций, с которыми мы сотрудничаем, ведь значительная часть профессионалов сегодня выполняет работу не на мирном строительстве, а на фронте. Ежедневно имеем риски обстрелов с неба. Для безопасности людей еще на этапе подготовительных работ мы установили на площадке одно укрытие, а с началом строительных работ добавили еще два", – говорит Владимир Сидоров.

Завершение работ прогнозируют на конец 2027 года. Это откроет новые перспективы для работы Северного ГОКа: предприятие сможет уменьшить расходы на транспортировку, а соответственно – снизить себестоимость концентрата и окатышей и повысить рентабельность.