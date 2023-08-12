Иностранные компании пользуются предложением 'Нафтогаза' и закачивают газ в хранилища Украины, – Герус

Европейские трейдеры оценили украинские подземные хранилища газа и начали пользоваться предложением НАК "Нафтегаз" по хранению своего газа в Украине.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус.

"Наконец-то наши подземные газовые хранилища оценили и европейские трейдеры. Сейчас они покупают газ и активно закачивают его в украинские подземные газовые хранилища. Потому что все-таки это достаточно надежный механизм", - сказал он.

Герус подчеркнул, что в Украине самые большие газовые хранилища в Европе, а закачка европейского газа выгодна нам, поскольку государство может заработать на хранении газа.

Также это выгодно европейским компаниям, поскольку они могут летом купить газ дешевле зимы и хранить его в Украине, пока он не понадобится.

"Этот механизм также активно используется. "Нафтегаз" активно предлагает эти услуги для иностранных компаний. И они пользуются сейчас спросом", - подытожил Герус.

Напомним, несмотря на военные вызовы, группе "Нафтогаз" удалось привлечь крупнейших мировых игроков энергетического рынка и убедить их хранить газ в украинских газохранилищах.