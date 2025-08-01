OBOZ.UA только что уже посчитал, что согласно "индексу шаурмы" (аналог американского индекса Биг-Мака) цены на еду в Украине поднялись за 4 с половиной года (в сравнении с январём-2021) в 2,15 раза.

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А вот американский доллар за то же время вырос у нас с 28,3 до 41,8 грн, то есть даже меньше, чем в полтора раза.

Конечно, динамика цен на еду это ещё не полная динамика цен, а лишь её самая болезненная составляющая, однако же если пенсионер в начале 2021-го года купил доллары, что бы было на что есть, ведь вся пенсия идёт на коммуналку и лекарства (и еле хватает, если хватает вообще), то теперь, осуществив обратный обмен, он по сравнению с потраченной тогда на доллары суммой купить еды сможет в [2,15:1,48=]1,45 раза меньше, то есть потерял почти треть от ТЕХ денег (но не поменял бы тогда – потерял бы вообще больше половины!)…

Так что доллар долларом, однако от инфляции спасает весьма условно, хотя, вне сомнений, и лучше, чем государство, когда "индексирует" пенсию.

Моя, например, за почти 4 года (как я пенсионер) выросла на 11 процентов, благодаря чему превратилась з это время с былых 315 в 222 доллара (впрочем, понимаю, что и эта сумма [бывшего депутата] нормальному пенсионеру покажется заоблачной), а по покупательной (пищевой) способности - см. выше - ещё и дополнительно теряется около трети от остатка.

Доллар, доллар… Нацбанк, Нацбанк… Но во время войны, говорят, грех роптать.