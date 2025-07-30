"Индекс шаурмы": OBOZ.UA подсчитал, как на самом деле выросли цены за несколько лет и какой должна быть минималка

В Украине официальная инфляция с 2021-го до конца 2025 года составит 62,4% (прогнозный показатель). Однако по состоянию на лето-2025 цены на некоторые продукты выросли уже более чем на 200-300%, что очевидно превышает общее подорожание.

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В то же время минимальная зарплата сейчас составляет лишь 8 000 грн, и ее явно недостаточно на покрытие базовых потребностей украинцев. И запланированное на 2026 год ее повышение вряд ли исправит ситуацию – ведь по Бюджетной декларации рост составит всего 688 грн.

Понимая, что официальная статистика дает лишь общее понимание ситуации и не учитывает ряда нюансов, OBOZ.UA решил подсчитать "индекс шаурмы". То есть стоимость продуктов, которые нужны для приготовления этого блюда. Цель – наглядно убедиться:

как реально выросли цены на еду в Украине с 2021-го по 2025 год;

как темпы роста минималки отстают от подорожания важных продуктов.

Подсчеты же показали: индекс составляет 115,18%. Соответственно, если бы минималку повышали в соответствии с ним, то уже в этом году она должна была бы составлять не менее 12,91 тыс. грн (минималка по состоянию на 2021-й плюс "индекс шаурмы").

Как именно выросли цены, что подорожало больше всего, даст ли положительный эффект повышение минималки и нужно ли ее вообще увеличивать – в материале OBOZ.UA.

Поесть стало намного дороже

Сейчас ситуация выглядит так: в Украине поесть стало значительно дороже, а зарплаты выросли куда меньше.

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем подавляющего большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

В целом же темпы роста некоторых продуктов с 2021-го составляют впечатляющие более 400%. Однако стоит признать, если говорить о динамике "в деньгах", разница не столь существенна.

Ведь, например, капуста хоть и подорожала сразу на 714,08%, но, по данным "Минфина", рост "в деньгах" составил 15,72 грн. Так, 23 июля 2025 года супермаркеты, по данным аналитиков, продавали ее в среднем по 19,9 грн/кг, тогда как в январе-2021 – по 4,18 грн. И хотя такое подорожание, конечно, впечатляет, но 16 грн как таковые – все же не очень.

С другой стороны, свинина официально выросла в цене на 63,29% – что хотя и на много, но тускнеет на фоне капусты. Но, например, ошеек "в гривнях" подорожал сразу на 190,79 грн/кг – в среднем с 136,88 грн до 327,67 грн. Что прямо свидетельствует: мясо стало менее доступным.

Поэтому для того, чтобы наглядно понять, насколько питаться стало действительно дороже и как даже рост минималки не решает эту проблему, OBOZ.UA рассчитал стоимость приготовления домашней шаурмы – как блюда, на приготовление которого идет большое количество различных продуктов, – в январе 2021 года и в конце июля 2025-го. Рецепт взяли из материала OBOZ.UA. Цены – из "Минфина". А темпы изменения стоимости – это, собственно, и есть "индекс шаурмы", который помогает оценить, какой бы должна была быть минималка в Украине.

Набор продуктов

Лаваш.

Куриное филе – 2 шт. (продавцы отмечают вес одного в 250 г, поэтому будет считаться как 500 г).

Капуста белокочанная – 250 г.

Морковь – 1 шт. (берем обычную – 150 г).

Помидоры – 1 шт. (средний – 150 г).

Свежие огурцы – 1 шт. (средний – 100 г).

Болгарский перец – 1 шт. (средний – 150 г).

Сыр твердый – 150 г.

Майонез – 150 г.

Томатная паста – 50 г.

Сметана – 100 г.

Чеснок – 3 зубчика (в среднем около 20 г).

Масло – 3 ст. л. (профильные эксперты отмечают, что 1 ст. л вмещает около 15 мл подсолнечного масла, поэтому для облегчения расчетов берем 50 мл).

Соль и специи – по вкусу, поэтому вычислить сложно.

Цены

Лаваш

В начале 2021 году "Персидский" стоил в среднем 16,39 грн. Сейчас – 35,9 грн.

Куриное филе

В начале 2021-го стоило 91,85 грн/кг. Сейчас – 224,03 грн/кг.

Капуста белокочанная

В начале 2021-го стоила 4,18 грн/кг. Сейчас – 19,9 грн/кг.

Морковь

В начале 2021-го стоила 6 грн/кг. Сейчас – 31,5 грн/кг.

Помидоры

В начале 2021-го красные стоили 44,49 грн/кг. Сейчас – 84,3 грн/кг.

Свежие огурцы

В начале 2021-го стоили 91,35 грн/кг. Сейчас – 44,99 грн/кг (одна из немногих позиций, которые подешевели).

Болгарский перец

В начале 2021-го желтый стоил 107,45 грн/кг. Сейчас – 169,93 грн/кг

Сыр твердый

В начале 2021-го с жирностью 50% стоил 243,21 грн/кг. Сейчас – 550,17 грн/кг

Майонез

В начале 2021-го с жирностью 67% стоил 26,87 грн/300 г. Сейчас – 57,27 грн/300 г.

Томатная паста

В начале 2021-го стоила 25,85 грн/300 г. Сейчас – 93,9 грн/350 г.

Сметана

В начале 2021-го с жирностью 15% стоила 26,21 грн/350 г. Сейчас – 53,49 грн/350 г.

Чеснок

В начале 2021-го стоил 67,9 грн/кг. Сейчас – 159,23 грн/кг

Масло

В начале 2021-го рафинированное стоило 41,73 грн/850 мл. Сейчас – 79,9 грн/850 мл.

Таким образом, приготовить шаурму по ценам 2021 года стоило около 161,74 грн.

А по ценам конца июля-2025-го – 348,01 грн.

Подорожание составило 186,27 грн, или 115,18%.

Вместе с тем в начале 2021 года минимальная зарплата в Украине составляла 6 000 грн, сейчас – 8 000 грн. Таким образом, она увеличилась на 33,33%, то есть на треть.

Соответственно, "индекс шаурмы" значительно превышает рост минималки. Т.е. питаться стало действительно намного дороже.

Цены выросли в разы, а минималка – едва заметно

В итоге фиксируем сухой факт: покупательная способность украинцев значительно снизилась. А для тех, кто получает минималку, питание стало роскошью. И это при том, что на эти деньги люди должны еще и одеваться, оплачивать счета, передвигаться в транспорте и т. д.

Для наглядности.

По данным Госстата, с начала 2021 года только один продукт подорожал меньше роста минимальной зарплаты. Более того, этот продукт является единственным, который подешевел, на 5,75%. И это гречневая крупа.

Цены же на все остальные не просто выросли, а фактически, рванули вверх. Например, сразу 10 позиций – из 33, которые учитывает Госстат, – подорожали более чем вдвое.

Капуста белокочанная выросла в цене сразу на 714,08%. Или более чем в 8 раз .

. Морковь – на 411,2%. Это более чем в 5 раз.

Свекла – на 240,63%.

Лук репчатый – на 206,67%.

Картофель – на 170,11%.

Масло сливочное – на 137,04%.

Рис – на 128,92%.

Рыба мороженая – на 127,88%.

Сметана жирностью до 15% включительно – на 111,16%.

Сало – на 104,31%.

Еще ряд продуктов подорожал почти вдвое. Среди них социально важный хлеб:

ржаной, ржано-пшеничный, цена на который выросла на 97,61%;

пшеничный из муки первого сорта – на 97,54%.

Меньше всего цены выросли на не самую популярную крупу – пшено. Оно подорожало "только" на 45,92%. Однако даже это превышает рост минималки.

И это снова свидетельствует о том, что запланированное повышение минимальной зарплаты на 688 грн проблемы не решит. Ведь тогда, по сравнению с 2021 годом, ее увеличение составит 44,8%. Чего все равно не хватит, чтобы покрыть подорожание даже пшена. Цены на которое за еще почти полгода, не исключено, также вырастут.

Как жить людям

По факту это означает, что украинцы теперь вынуждены тратить гораздо большую часть своих доходов лишь на еду, оставаясь без достаточных средств на удовлетворение других жизненно необходимых потребностей. Что очевидно как снижает уровень жизни, так и увеличивает социальное напряжение в обществе.

"Люди будут минимизировать некоторые статьи потребления. Те, которые считают менее приоритетными", – констатирует Черенько.

При этом она подчеркивает: ситуация может иметь цепной эффект. Ведь чем меньше люди тратят, тем меньше экономика получает ресурса для "развития отраслей, связанных с производством товаров".

"Конечно, ничего положительного в этом нет", – резюмирует эксперт.

Фактор войны

Впрочем, признает она, одномоментно повлиять на ситуацию сложно. И причина тому – продолжающаяся война.

Дело в том, отмечает Черенько, что война – это состояние неопределенности и непредсказуемости. А главное – смещение приоритетов.

"Наш бюджет не выдерживает одновременно военных и социальных расходов. Глобально – надо выигрывать войну. И тогда запустится экономика", – констатирует эксперт.

Впрочем, признает она, впадать во всепропальство тоже не стоит. Ведь, по ее словам, Украине удалось избежать худших сценариев, которые просматривались в начале полномасштабной войны: хотя три военных года – 2022-2024 – страна и "находится в одинаково плохом положении", по сравнению с тем же 2021-м "катастрофических последствий нет".

Минималку надо поднимать

Тем не менее Черенько убеждает: минимальную зарплату надо повышать. И очень существенно.

По ее словам, пока в Украине заработная плата "не достигнет экономически обоснованного уровня", то есть пока страна не выйдет из круга низких стандартов оплаты труда, любое повышение минимальной заработной платы – даже наименьшее – будет иметь "гораздо больше положительных сторон, чем рисков".

"Пример тому: с 1 января 2017 года вдвое была повышена минимальная заработная плата (с 1 600 до 3 200 грн. – Ред.) И хотя все были против этого решения и очень его боялись, эффект оказался неожиданно блестящим: бедность среди работающего населения резко снизилась. И именно тогда начался рост уровня жизни населения по всем показателям", – объяснила Черенько.

При этом, отметила эксперт, дефицита бюджета повышение минималки тогда не спровоцировало. Ведь "с заработной платы не только уплачиваются налоги, но и идут начисления в страховые фонды".

"Поэтому я категорически за то, что минимальную заработную плату надо повышать, не боясь витка инфляции. Ведь этот риск минимальный", – резюмировала Черенько.

Соответственно, отмечает она, запланированное повышение минималки на 688 грн является положительным моментом – но только самим своим фактом. Поскольку размер этого повышения, констатирует Черенько, "будет малозаметным". А значит, повысить уровень жизни украинцев вряд ли сможет.