Имущество ПриватБанка выставили на продажу: полный список

Государственный ПриватБанк готовится выставить на продажу крупнейшие объекты взысканного имущества. В частности, речь идет о футбольном стадионе "Днепр-Арена" на более 31 тыс. зрителей.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили все объекты будут реализовываться через открытые аукционы Prozorro. Продажи.

"До конца 2026 года ПриватБанк планирует выставить на открытые аукционы три самых крупных объекта из своего портфеля взысканного имущества... Реализация взысканного имущества позволит сократить расходы по их содержанию. А тажке улучшить финансовый результат банка и увеличить поступления в государственный бюджет через налоги и дивиденды", – говорится в сообщении.

Какое имущество продает ПриватБанк

Стадион "Днепр-Арена".

Это футбольный стадион более чем на 31 тыс. зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году. Вместе с ним банк планирует реализовать учебно-тренировочную базу в Приднепровске.

ТЦ "Приозерный" в центре Днепра.

Площадь комплекса составляет более 32 тыс. кв. м. Что делает его одним из самых больших в городе.

Часть имущества горнолыжного комплекса Буковель.

Часть зданий гостиничных комплексов Radisson.

Объекты собственности, используемые в работе курорта Буковель и зданий гостиничных комплексов Radisson и Общежитие.

К торгам допустят не всех

Вместе с тем, подчеркивается, к участию не будет допускаться сразу ряд покупателей. В частности, которые:

находятся под санкциями;

связанные с "юрисдикциями неприемлемо высокого риска";

имеющие коррупционные правонарушения;

причастные к финансированию терроризма и отмыванию средств;

зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности;

причастные к олигархам и прошлым руководителям или владельцам банка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после войны в Украине планируется приватизация самого ПриватБанка. Продажу других госбанков – Укргазбанка и Сенс Банка – до окончания военного положения откладывать не планируется.

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