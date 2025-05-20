Импортозаменили, но не работает: российские ИТ-системы массово выходят из строя

У 90% российских предприятий возникли проблемы с IT-системами из-за отсутствия согласованности между компонентами после ухода с рынка западных компаний. Чтобы заменить технику, нужны большие инвестиции, однако модернизация идет медленно, а тем временем предприятия работают на грани с технической несовместимостью.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на исследование компании "Рексофт". Согласно информации, более 90% предприятий в России испытывают трудности с интеграцией оборудования и софта из-за несогласованности систем разного происхождения.

До начала полномасштабной изоляции российской экономики ключевые производители, такие как Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Rockwell, Emerson и Yokogawa, обеспечивали полный спектр, от промышленного "железа" до программного обеспечения, которое легко интегрировалось в общие системы управления производством. Эти западные компании поставляли не только оборудование, но и предлагали готовые комплексные решения, в частности системы автоматизации, стандартизированные протоколы связи и техническую поддержку.

После их ухода, на российских предприятиях возникли проблемы, ведь новые импортозамещающие компоненты (российские или китайские) не могут автоматически синхронизироваться с уже имеющейся техникой. Сейчас предприятия вынуждены инвестировать в переоснащение, что включает:

закупку нового оборудования;

адаптацию или полную смену программного обеспечения;

переобучение персонала;

создание аварийных резервов.

Однако, из-за ограниченных бюджетов такая модернизация происходит неравномерно, что приводит к ситуации, когда на одном предприятии одновременно функционируют компоненты от нескольких несовместимых производителей. В результате, низкая эффективность систем, проблемы с непрерывностью производственных процессов и рост риска сбоев.

По словам экспертов, проблема заключается не только в физическом оборудовании, но и в отсутствии единых протоколов связи между системами. Директор по маркетингу, одной из компаний отмечает, что без стандартов предприятия вынуждены или искать оригинальные детали или закупать частичные аналоги, которые не всегда совместимы.

В то же время, российские власти призывают перейти к открытым архитектурам и программному обеспечению с открытым кодом, что по мнению чиновников позволит создать новые отраслевые стандарты и избежать зависимости от "закрытых решений". Однако для этого нужны системные инвестиции и годы работы, которых у промышленности часто нет из-за финансового давления. По оценкам "Рексофта", в 2025 году рынок промышленной автоматизации в России составит 200 млрд рублей, и 75% этих расходов пойдут именно на импортозамещение и поддержание работоспособности уже существующих систем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов. Основными его причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, на транспорте и в агросекторе.

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