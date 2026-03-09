Импорт подержанных авто в Украину обвалился: сколько стоит самая популярная модель

В феврале украинцы импортировали наименьшее количество подержанных легковых автомобилей по меньшей мере за год. В прошлом месяце на украинском рынке зарегистрировали получили 14 156 авто, что на 16,8% меньше, чем в январе, и на 19,9% – чем в феврале прошлого года. Стоимость же такого авто может начинаться от $6 тыс. и достигать $17,5 тыс.

В Институте исследований авторынка резкое падение объемов связывают с нормализацией рынка после декабрьского ажиотажа. Тогда из-за ожидаемых налоговых изменений спрос на электромобили достиг рекорда – их доля в импорте достигала 60,1%, тогда как в февральском ввозе их доля нормализовалась на уровне 5,7%.

Какие марки и модели выбирают украинцы

В структуре предпочтений прослеживается четкая ориентация на немецкие марки и постепенное вытеснение бюджетных седанов кроссоверами среднего и премиум-класса. Безоговорочным лидером остается марка Volkswagen (2068 авто), который удерживает первенство благодаря широкой модельной линейке и высокому доверию к бренду. Однако главной тенденцией месяца стало укрепление позиций Audi (1647) и BMW (1101).

Сейчас на рынке наблюдается доминация кроссоверов, а популярная модель кроссовера Audi Q5 опередила по количеству регистраций даже традиционных многолетних лидеров сегмента. Это свидетельствует об изменении портрета среднестатистического покупателя: сегодня он готов платить за более качественный и дорогой автомобиль.

Топ-10 самых популярных моделей

Audi Q5 – 574 автомобиля.

– 574 автомобиля. Volkswagen Tiguan – 536 автомобилей.

– 536 автомобилей. Volkswagen Golf – 494 автомобиля.

– 494 автомобиля. Skoda Octavia – 484 автомобиля.

– 484 автомобиля. Nissan Rogue – 370 автомобилей.

– 370 автомобилей. Volkswagen Passat – 326 автомобилей.

– 326 автомобилей. Ford Escape – 307 автомобилей.

– 307 автомобилей. Audi A4 – 273 автомобиля.

– 273 автомобиля. Renault Megane – 267 автомобилей.

– 267 автомобилей. Mazda CX-5 – 267 автомобилей.

На этом фоне аналитики констатируют, что в феврале рынок перешел от количественного накопления к качественному обновлению. Электромобильная пауза позволила классическим брендам с двигателями внутреннего сгорания вернуть себе доминантную роль, но уже на более высоком ценовом уровне.

Согласно информации с крупнейшей доски онлайн-объявлений о продаже авто, стоимость "пригона" самой популярной модели февраля Audi Q5 из-за рубежа зависит от года выпуска и состояния "железной лошадки". Например, автомобиль 2018 года будет стоить $6 тыс., тогда как в 2021-м – уже $11 тыс., а в 2023-м – $17,5 тыс.

Современный "пригон" становится все менее массовым в бюджетном секторе, ориентируясь на более свежие и лучше укомплектованные автомобили европейского и американского происхождения. Текущее проседание динамики является лишь технической коррекцией после бурного завершения прошлого года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, импорт автомобилей luxury-класса, подпадающих под налог на роскошь, в 2025 году упал втрое и стал самым низким за последние пять лет – до 504 авто. В то же время сегмент фактически держится на электрокарах, которые составляют 65% ввозимых машин, а каждое второе "роскошное" авто – Porsche Taycan.

