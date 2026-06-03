IKEA отложила возвращение в Украину: почему возобновление работы под вопросом

Шведский ритейлер IKEA отложил свое возвращение в Украину. Сейчас руководство компании не может назвать точные сроки возобновления работы сети.

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Об этом в пресс-службе компании сообщили украинским медиа. Там отметили, что полноценное возвращение на украинский рынок делают невозможным вопросы безопасности, а также операционные вызовы.

"Главным приоритетом для возобновления работы магазина ИКЕА в Киеве является безопасность наших работников и клиентов", – говорится в сообщении.

Также ритейлер должен полностью наладить сложные логистические цепочки и обеспечить стабильные поставки товаров, чтобы магазин мог функционировать бесперебойно.

"Сейчас мы не можем сказать, когда именно это произойдет", – отметили в IKEA.

Что предшествовало

В Украине IKEA имела онлайн-магазин (запущен в мае 2020 года) с пунктами выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche, Metro Cash & Carry и ТРЦ Lavina Mall. Единственный физический гипермаркет компании работал в киевском ТРЦ Blockbuster Mall с декабря-2020.

С началом полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года компания полностью приостановила их работу в Украине. Впрочем договоры аренды площадей в Lavina и Blockbuster продлили.

На фоне успешного восстановления работы H&M и магазинов Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho), в мае 2024 года центральный офис IKEA также принял решение о возвращении в Украину. Ожидалось, что бренд сможет снова открыть свои двери для украинцев в 2025 году, но этого так и не произошло.

Зато в июне 2022 года компания заявила о полном выходе с рынка России, а в сентябре 2023-го стало известно о продаже ее последних российских активов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Inditex разорвала договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.

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