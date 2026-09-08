ИИ не заменит всех работников: каких специалистов будут искать работодатели в Украине в ближайшие 3-5 лет

В Украине в ближайшие 3-5 лет будут особенно востребованы специалисты, обладающие одновременно практической профессией и умением работать с современными технологиями и ИИ — от строителей, электриков и механиков до медиков, агрономов и технических специалистов. Наибольшим преимуществом станет сочетание ручного труда, реальных профессиональных навыков и цифровой грамотности, ведь именно такие работники смогут дополнять технологии, а не конкурировать с ними.

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Об этом рассказала директор консалтинговой компании, HR-эксперт Наталья Слинько в комментарии СМИ. По её словам, модель, при которой человек в течение карьеры несколько раз полностью меняет направление работы, постепенно становится нормой.

Еще недавно типичной карьерной траекторией считалось получить образование, найти профессию и десятилетиями работать в одной сфере. Однако технологические изменения значительно ускорились. То, что еще несколько лет назад выполнял человек, сегодня может частично или полностью выполнять программа. В то же время появляются новые специальности, которых раньше вообще не существовало.

Именно поэтому работникам приходится постоянно пополнять свои знания и осваивать новые инструменты. Например, человек может начать карьеру в качестве технического специалиста, со временем перейти в управление, а затем освоить цифровые технологии и работать на стыке нескольких направлений.

Почему искусственный интеллект не заберет всю работу

Распространение ИИ часто воспринимается как угроза массовой безработицы. Однако технологии, прежде всего, меняют структуру работы. Проще всего автоматизировать повторяющиеся операции, особенно те, которые не требуют физического присутствия человека.

Речь идет о задачах, связанных с подготовкой типовых текстов, обработкой информации, поиском данных, созданием простых материалов, рутинным анализом и другими операциями, которые можно выполнять с помощью цифровых инструментов. Но существует огромное количество профессий, где одной программы недостаточно.

Если работа предполагает физическое присутствие, работу с реальными объектами, ручные операции, ответственность за безопасность или постоянное общение с другими людьми, полная автоматизация становится значительно сложнее. Именно поэтому параллельно с развитием ИИ будет расти ценность работников, умеющих сочетать практические навыки с технологическими знаниями.

Рабочие профессии могут стать ещё более ценными

Одной из главных особенностей украинского рынка труда является дисбаланс между тем, где люди хотят работать, и тем, где они реально нужны работодателям. Часть украинцев после начала полномасштабной войны пыталась перейти на офисную или удаленную работу.

В то же время предприятия продолжают искать работников, которые должны физически находиться на производстве, строительной площадке, в магазине, сервисном центре или на другом рабочем месте. В результате возник своеобразный парадокс: вакансии есть, безработные тоже есть, но они не всегда могут найти друг друга.

В ближайшие годы ситуация может усугубиться. К профессиям, спрос на которые вряд ли исчезнет из-за автоматизации, можно отнести:

строителей;

сантехников;

электриков;

энергетиков;

механиков;

ремонтников;

производственных работников;

монтажников;

специалистов по техническому обслуживанию;

водителей и операторов техники;

специалистов аграрного сектора.

При этом перспективным может стать сочетание рабочей профессии с умением пользоваться современными технологиями. Например, электрик, который дополнительно разбирается в автоматизированных системах, "умном" оборудовании и цифровой диагностике, будет иметь более широкие возможности, чем специалист, владеющий только традиционными навыками.

Строители будут востребованы не только сейчас

Одной из наиболее очевидных сфер будущего для Украины остается строительство. Даже после завершения активной фазы войны стране придется восстанавливать жилье, дороги, промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, больницы, школы и другие объекты.

То есть потребность в людях, умеющих работать непосредственно со строительными материалами и оборудованием, будет оставаться высокой. Роботы могут помогать выполнять отдельные операции, а цифровые системы — контролировать строительство, но полностью заменить людей на всех этапах процесса пока сложно.

Особенно ценными будут специалисты, обладающие несколькими смежными навыками и способные работать с современными технологиями. Война продемонстрировала критическую важность энергетической инфраструктуры Украины.

Поэтому энергетики, электромонтеры, инженеры, специалисты по ремонту и обслуживанию сетей и оборудования по-прежнему будут востребованы. Современный энергетик должен не только уметь работать с оборудованием, но и разбираться в автоматизированных системах, цифровом мониторинге и новых технологиях генерации и хранения энергии.

Медицина и фармацевтика не останутся без людей

Еще одна сфера, которую сложно полностью автоматизировать, — медицина. Технологии могут помогать врачам анализировать информацию, ставить предварительные диагнозы, работать с медицинскими изображениями и вести документацию.

Однако непосредственная работа с пациентом, физикальный осмотр, проведение процедур, уход и принятие сложных решений по-прежнему будут зависеть от человеческого фактора. Не исчезнет и потребность в работниках фармацевтической отрасли.

Производство, транспортировка, хранение и продажа лекарств требуют не только автоматизированных систем, но и людей, которые контролируют процессы и взаимодействуют с клиентами и пациентами. Рестораны, магазины, отели, сервисные компании и другие предприятия сферы обслуживания также останутся важными работодателями.

Часть операций здесь уже автоматизируется: появляются кассы самообслуживания, чат-боты, автоматизированные системы заказов и цифровые сервисы. Однако полностью отказаться от персонала сложно.

Люди все равно нужны для приготовления пищи, доставки, уборки, ремонта, обслуживания клиентов и выполнения множества других физических задач. HR-эксперт отмечает, что даже в сложные экономические периоды будут продолжать работать сферы, необходимые для повседневной жизни.

Аграрный сектор

Сельское хозяйство часто называют одним из секторов, которые больше всего изменятся из-за автоматизации. Беспилотники, GPS-системы, автоматизированная техника и цифровой контроль уже помогают фермерам повышать производительность.

Но украинские реалии могут вносить свои коррективы. Во время войны даже очень дорогая и современная техника может быть повреждена или уничтожена. В такой ситуации предприятие вынуждено переходить на более простые решения, требующие большего количества людей.

Парадоксально, но развитие ИИ создает спрос не только на технологии, но и на людей, умеющих ими правильно пользоваться. Компаниям нужны специалисты, способные интегрировать цифровые инструменты в рабочие процессы, контролировать результаты работы алгоритмов, работать с данными и понимать, где автоматизация действительно помогает бизнесу.

В то же время это не означает, что все офисные профессии исчезнут. Однако больше всего рискуют те должности, где сотрудник выполняет большое количество стандартных и повторяющихся операций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за острого дефицита кадров украинский бизнес всё чаще готов нанимать людей без опыта, обучать их необходимым навыкам и предлагать более гибкие условия труда. Работодатели также расширяют круг потенциальных сотрудников, в частности за счет молодежи, ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью.

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