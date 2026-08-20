ИИ начал отнимать работу у людей: в каких профессиях больше всего увольнений

Искусственный интеллект уже перестал быть лишь теоретической угрозой и начал непосредственно вытеснять людей с рабочих мест на рынках труда ведущих развитых стран. Под влиянием ИИ уже заметно сократилась занятость в колл-центрах, IT, консалтинге, рекламе и коммуникациях.

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Об этом свидетельствуют данные свежего исследования инвестиционного банка Goldman Sachs. Как сообщает CNBC, негативное влияние автоматизации отчетливо прослеживается в отдельных отраслях, где ИИ с наибольшей вероятностью заменяет человеческий труд.

Кто пострадал больше всего

Искусственный интеллект наиболее активно сокращает количество рабочих мест в отраслях, где технологии уже способны выполнять рутинные задачи вместо работников. Наибольшие сокращения коснулись колл-центров – занятость в этой сфере уже критически упала: в США – ниже нормы на 39%, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%.

Кроме того, резко сократилось количество рабочих мест в разработке программного обеспечения, управленческом консалтинге, рекламе и сфере информационно-коммуникационных услуг.

Авторы исследования отмечают, что отрасли с высоким уровнем внедрения ИИ демонстрируют существенное замедление появления новых вакансий, начиная со второй половины 2022 года, что особенно заметно в США, Германии и Австралии.

Младшие специалисты и начинающие под угрозой

Больше всего от вытеснения людей искусственным интеллектом страдает молодежь и специалисты начального уровня. Проанализировав более 800 профессий, аналитики выяснили, что давление ИИ наиболее сильно именно в начале карьеры. В то время как для опытных работников влияние автоматизации пока остается относительно ограниченным (снижение темпов роста численности кадров лишь на 0,1% в США, Канаде и Франции), для начинающих этот отрицательный показатель достигает от 0,2% (в США) до более 0,6% (в Австралии).

Где ИИ отнимает работу быстрее всего

Уровень внедрения ИИ в ведущих развитых странах уже достиг 15-20%. Лидерами по скорости внедрения технологий, заменяющих человеческий труд, являются Франция, США, Нидерланды и Великобритания.

Аналитики Goldman Sachs приходят к выводу, что давление ИИ на рынок труда уже стало реальностью, показав, какие именно профессии первыми оказались беззащитными перед алгоритмами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, средняя продолжительность заполнения вакансий в Украине составляет 17 дней, однако для ряда специальностей и в отдельных областях этот процесс происходит почти мгновенно. Острый дефицит кадров вынуждает работодателей закрывать вакансии за считанные дни – в частности, в Винницкой, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

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