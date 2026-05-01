Цены на смартфоны и ноутбуки взлетят: Samsung предупредил о дефиците на рынке

По крайней мере следующие несколько лет цены на память для персональных компьютеров будут оставаться на высоком уровне, подорожание может остановиться только в 2028 году. Спровоцировано повышение цен тем, что спрос значительно превышает предложение, а дефицит на рынке будет только усиливаться. Происходит это на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Поэтому с осени 2025 года стоимость оперативной и постоянной памяти выросла в разы. Например, сегодня модуль оперативной памяти формата DDR5 объемом 32 ГБ стоит 394 доллара, хотя еще в августе-2025 его цена составляла 91 доллар (увеличение почти в 4,5 года). Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте постоянной памяти: модель Samsung 990 Pro M.2 на 2 ТБ сейчас обойдется в 572 доллара, тогда как в 2025 она стоила около 119 долларов (увеличение в 4,8 раз), пишет Reuters.

Топ-менеджер подразделения памяти компании Samsung Ким Джеджун, подтвердил, что объемы производства уже сейчас критически отстают от рыночных потребностей. По его оценкам, в 2027 году кризис только ухудшится. Любые улучшения возможны не ранее 2028 года, однако этот сценарий полностью зависит от динамики спроса и скорости ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Нынешняя ситуация превратилась в чрезвычайно прибыльный период для производителей памяти. В первом квартале 2026 года финансовые показатели подразделения Samsung, специализирующегося на производстве памяти, взлетели на 4800% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, и все производственные мощности на 2027 год уже полностью распроданы.

Нынешний дефицит вызван переориентацией индустрии на выпуск памяти с высокой пропускной способностью, которые являются критически необходимыми для серверных ускорителей вычислений. Производство одного гигабайта такого формата требует примерно втрое больше материалов, чем изготовление стандартной памяти для бытовых устройств.

Это заставляет компании стремительно сокращать выпуск обычных компонентов. Конкуренция за производственные линии уже привела к тому, что корпорация Micron была вынуждена полностью ликвидировать свой потребительский бренд Crucial, перенаправив все силы на корпоративные заказы.

