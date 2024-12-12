Идея Трампа "расшевелила" облигации Украины: какие ценные бумаги стоит покупать

Заявленное стремление избранного президента США Дональда Трампа начать украинско-российские переговоры о прекращении огня повлияло на популярность украинских суверенных облигаций. Это так называемые "B бонды" – они выплачивают купоны не в начале, а если экономика Украины восстановится сильнее прогноза Международного валютного фонда.

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Как сообщает Bloomberg, среди самых прибыльных ценных бумаг – украинские суверенные бонды с погашением в 2035 году. Они подорожали на 10 центов и сейчас торгуются по 59 центов за доллар.

Журналисты связывают с началом международных дипломатических усилий по завершению войны в Украине. Впрочем, они отмечают, что для этого есть ряд преград, главные из них:

желание Украины вступить в НАТО;

неготовность кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну

И даже несмотря на это, некоторые крупные финансовые учреждения все же рекомендуют инвестировать средства в украинские облигации. Например:

Bank of America с начала ноября поддерживает B бонды, отмечая их привлекательное соотношение риска и вознаграждения;

в Morgan Stanley заявили о дополнительных возможностях роста в бондах 2035 и 2036 годов на основе возможности прекращения боевых действий.

Рост облигаций после реструктуризации долга на $20 млрд в сентябре уже принес более 40% дохода. Аналитики оценивают вероятность роста бондов в 2036 году на 70%, а тем временем облигации 2035 года с купоном 1,75% также продолжают расти, достигнув наивысшей стоимости после реструктуризации долга.

Значительная часть таких бондов принадлежит таким международным инвесторам, как Blackrock, Royal Bank of Canada и Allianz. А инвестиционный рынок остается оптимистичным по отношению к потенциалу для восстановления и возрождения экономики Украины.

В ноябре цены на украинские суверенные облигации выросли на 12% на фоне ожиданий, что переизбрание Дональда Трампа может ускорить завершение войны и улучшить финансовую ситуацию в Украине. Этот рост произошел в том числе и из-за надежд на возможные переговоры со страной-агрессором.

Как уже сообщал OBOZ.UA, победа Дональда Трампа на выборах президента США даже по предварительным подсчетам придала импульс украинским еврооблигациям. К официальному оглашению результатов голосования украинские евробонды выросли до 4,5%.

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