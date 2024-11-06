Рынки в Украине и России взбодрились: какой стала реакция на победу Трампа на выборах

Предварительные результаты президентских выборов в США придали импульс украинским еврооблигациям и российскому фондовому рынку. В результате предполагаемой победы республиканца Дональда Трампа украинские евробонды выросли до 4,5%, а акции некоторых российских компаний – более чем на 5%.

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О реакции украинских евробондов и ВВП-варрантов на победу Дональда Трампа сообщает "Минфин". Подорожали все типы еврооблигаций:

с погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% – на 1,72% до 60,71 доллара;

с погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% – на 2,79% до 49,12 доллара;

с погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% – на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% – на 4,3% до 38,15 доллара;

с погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% – на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% — на 4,54%, до 50,37 доллара.

с погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% – на 3,80% до 46,63 доллара Со ставкой 0% — на 4,44%, до 49,75 доллара.

Также по данным росСМИ, утром 6 ноября индекс Мосбиржи, который включает котировки 49 крупнейших российских компаний, вырос на 4,1%. Это стало рекордом более чем за год. Сильнее всего выросли акции таких компаний:

"Аэрофлот" – на 5,5%;

"Газпром" – на 5,1%;

"Новатэк" – на 4,2%

Сбербанк – 3,4%;

ВТБ, НЛМК, "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Транснефть" и "Совкомфлот" – более 2% прибавляют в цене бумаги

При этом некоторые аналитики не прогнозируют долгосрочного позитива для российской экономики после победы Трампа. Республиканец может развязать новые торговые войны с Китаем – это приведет к падению производства в этой стране, в результате чего спрос на сырьевые ресурсы из РФ снизится.

Также OBOZ.UA сообщал, что 30 октября принадлежащая Дональду Трампу компания Trump Media & Technology Group за сутки потеряла 1,3 млрд долларов рыночной капитализации. Это стало наихудшим результатом для компании с момента ее основания.

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