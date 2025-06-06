Худшего дня для Tesla еще не было: компания потеряла $150 млрд из-за ссоры Маска с Трампом

Вечером 5 мая президент США Дональд Трамп и крупнейший спонсор его президентской кампании, миллиардер Илон Маск неожиданно обменялись взаимными обвинениями в соцсетях. В результате рыночная стоимость производителя электрокаров Tesla, который принадлежит Маску, упала сразу на более чем $150 млрд.

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Как сообщает CNBC, акции компании упали на 14%, что нанесло самый существенный удар по Tesla в истории компании, одномоментно уничтожив $152 млрд ее рыночной капитализации. В результате стоимость производителя электрокаров упала ниже отметки $1 трлн – до $916 млрд.

Это произошло после того, как ссора между Трампом и Маском достигла своего апогея, когда президент США пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями миллиардера. На что тот отреагировал соответственно – угрозами снять с эксплуатации космические аппараты Dragon SpaceX, которые НАСА использует для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию.

"Одна из особенностей Илона заключается в том, что когда он идет ва-банк, то он идет ва-банк. Он человек, который не совсем разбирается в этих вещах, и он серьезно расстроен", – сказал биограф Маска Уолтер Айзексон.

Стоит отметить, что падение акций произошло на фоне их роста на 22% в мае, когда стало известно, что покидает работу в администрации Трампа, где он возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), чтобы сосредоточиться на работе в Tesla. Официально он ушел 30 мая.

Всего за последнюю неделю акции компании упали почти на 18%, а с начала года – почти на 30%. Теперь они значительно отстают от максимума в 488,54 доллара, достигнутого 18 декабря.

Акций производителя падают на фоне снижения продаж его электрокаров в Великобритании, Германии, Италии и Китае в мае. Продажи Tesla в Великобритании упали более чем на 45%, несмотря на рост продаж во всей отрасли на 28%.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Маска и Трампа начался с того, что Маск резко раскритиковал законопроект о расходах Конгресса США, который активно поддерживает Трамп, назвав его "отвратительной мерзостью". Как утверждают американские вещатели, лично президент и бизнесмен уже неделю как не разговаривали.

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