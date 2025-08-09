Худшая ситуация с подакцизными товарами и игорным бизнесом: Гетманцев предупредил бизнес об обязательной фискализации

В Украине фискализация (когда за купленный товар выдают фискальный чек, а информация об операции попадает в налоговую) обязательна почти для всех, однако некоторые сферы все еще частично работают в тени. Это касается в первую очередь реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Видео дня

"Не все субъекты поняли, что неотвратимость изменений уже наступила, поэтому настоятельно рекомендую перейти в законное поле деятельности, это касается в первую очередь реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса", – отметил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.

Народный депутат также озвучил результаты фискализации. Так, за первое полугодие 2025 года сумма выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 29,8% или +600,9 млрд грн.

Среднедневная сумма выручки за этот период выросла до 14,5 млрд грн в сутки на 3,4 млрд грн или на 30,6%. Произошел рост и количества расчетных документов (чеков) около на 428,6 млн шт или на 9,4% в первом полугодии 2025-го относительно 2024-го.

"Спасибо добропорядочным налогоплательщикам за высокий уровень общественного сознания и понимания того, что РРО – это просто и доступно, законно и на благо себя и государства", – написал Гетманцев.

Отметим, в Украине уровень теневой экономики составляет 19,3% ВВП – это существенное снижение по сравнению с 30% до начала полномасштабной войны. Несмотря на положительную динамику, показатель все еще превышает уровень развитых стран, где теневая деятельность ограничивается 5-6% ВВП. Такую информацию удалось сформировать на основе данных отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, которое визуализировала компания Visual Capitalist.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года – ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!