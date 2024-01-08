Хакеры слили в сеть полную базу российского Альфа-Банка – это данные почти 40 млн клиентов

Хакерская команда KibOrg опубликовала полную клиентскую базу российского Альфа-Банка через три месяца после его взлома. Это персональные данные 38 млн клиентов банка.

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Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года, а 8 января 2024 года слили базу в сеть. Об этом говорится в сообщении самих KibOrg.

"Таблица содержит 115 217 571 записей, из которых около 38 млн уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи, начиная с 2004 года", – говорится в сообщении.

В базу данных входит информация о более 24 млн физических лиц и более 13 млн юридических. По каждому из них доступны ФИО, дата рождения/регистрации, номера телефонов, данные карт и счетов.

Хакерам пришлось выложить базу в отдельном Telegram-канале, т.к. их сайт не выдержал количества желающих скачать данные. "Большое количество желающих скачать базу данных Альфа-Банка временно положило наш сайт. Выкладываем ее здесь", – отметили хакеры.

При этом российский Альфа-Банк продолжает отрицать сам факт взлома. Финучреждение даже не ответило за запросы российских СМИ с просьбами объяснить, собирается ли финучреждение перевыпустить карточки клиентов в связи с утечкой их данных.

Специалисты из KibOrg получили данные Альфа-Банка в сотрудничестве с хакерами NLB в октябре 2023 года. "Пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, которые мы изложили в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позднее сообщение было изменено по обвинению в неправдивости информации. Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и лично Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него, и тот прокомментировал излом клиентской базы банка словами: "Ну, пусть". Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами", – заявили хакеры 8 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в мобильном операторе "Киевстар" не подтвердили информацию о многомесячном нахождении российских хакеров "внутри" компании, а также получении ими доступа к личным данным абонентов и их утечке. Наоборот, утверждают там, в ходе расследования фактов утечки персональных данных абонентов не обнаружено.

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