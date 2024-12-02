Хакеры украли почти $1 млрд за год в криптовалюте: как защитить свои средства

В ноябре 2024 года криптовалютные мошенники украли более $71 миллиона, из которых $43,3 миллиона потеряно из-за эксплойтов. Защита своих активов – главная ответственность каждого инвестора, следует соблюдать правила безопасности и использовать проверенные платформы.

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Об этом пишет no worries. Согласно данным компании CertiK, специализирующейся на блокчейн-безопасности, было зафиксировано 47 инцидентов, во время которых потери пользователей превысили $71 миллион.

Основными причинами ущерба стали хакерские атаки, манипуляции с проектами и мошенничество, связанное с флеш-кредитами. За ноябрь 2024 года криптовалютные преступления нанесли такой ущерб:

$43,3 миллиона потеряно из-за эксплойтов – использования уязвимостей смарт-контрактов;

потеряно из-за эксплойтов – использования уязвимостей смарт-контрактов; $15,2 миллиона украдено в результате манипуляций (rug pulls) – ситуаций, когда разработчики проектов исчезают с денежными средствами инвесторов;

украдено в результате манипуляций (rug pulls) – ситуаций, когда разработчики проектов исчезают с денежными средствами инвесторов; $12,4 миллиона – последствия атак с использованием флеш-кредитов, позволяющих хакерам воспользоваться техническими пробелами.

Самое большое преступление месяца произошло на платформе Hybrid, где украли $13,3 миллиона. Другие значительные атаки включают в себя:

Vulcan Forged – манипуляции привели к потерям в $8,3 миллиона;

– манипуляции привели к потерям в $8,3 миллиона; Attic Labs – эксплойт, стоивший $3,8 миллиона.

Среди блокчейнов больше всего пострадал BNB Chain, на который пришлось 24 атаки с общим ущербом $14,9 миллиона. Не ушли от потерь и такие ведущие платформы, как Ethereum ($12,2 миллиона) и Base ($3,9 миллиона).

В 2024 году мошенники уже украли более $1 миллиарда в криптовалюте, хотя это существенно меньше, чем $3,1 миллиарда в 2022 году. Несмотря на уменьшение общего масштаба ущерба, уровень рисков остается высоким из-за уязвимости децентрализованных финансовых платформ (DeFi).

Как защитить свои активы

Эксперты призывают криптоинвесторов соблюдать правила безопасности. Для этого нужно:

исследовать проекты: инвестируйте только в проверенные платформы с прозрачной документацией и опытной командой;

инвестируйте только в проверенные платформы с прозрачной документацией и опытной командой; применять многоуровневую защиту: используйте аппаратные кошельки, двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и избегайте хранения больших сумм на биржах;

используйте аппаратные кошельки, двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и избегайте хранения больших сумм на биржах; будьте осторожны со сверхприбыльными предложениями: слишком высокие обещания дохода обычно являются сигналом мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая волна фишинговых атак на бухгалтеров, цель которых – похищение средств с банковских счетов предприятий. Важно принять превентивные меры и обращаться в CERT-UA в случае подозрения на киберугрозу.

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