Группа L'Oréal объявила набор заявок на участие в программе 'акселератор устойчивых инноваций'

23 июня 2025 года Группа L'Oréal, объявила первый набор заявок на участие в новой программе "Акселератор устойчивых инноваций". Это амбициозная программа, на которую выделено 100 миллионов евро в течение предстоящих 5 лет, призвана решить важнейшие проблемы отрасли и ускорить реализацию амбициозных целей L'Oréal в сфере устойчивого развития.

В соответствии с культурой инноваций L'Oréal акселерационная программа сосредотачивается на таких ключевых направлениях: низкоуглеродные и климатически разумные решения, технологии для обеспечения водостойкости, технологии на основе природных ресурсов, альтернативные ингредиенты и материалы, отказ от использования пластика из ископаемого топлива и уменьшение пластиковых отходов, циркулярная экономика и управление ресурсами, а также устойчивые и инклюзивные бизнес-модели.

L'Oréal сотрудничает с Институтом устойчивого развития Кембриджского университета (CISL) с целью поиска, идентификации, апробации и масштабирования революционных решений в косметической отрасли. Широкая сеть CISL, насчитывающая более 40 000 сотрудников, которые способствуют изменениям и имеют глубокий опыт в сфере устойчивого развития бизнеса, окажет важную поддержку избранным участникам в рамках 12-месячной программы.

"В L'Oréal мы всегда поддерживали и развивали инновации, сотрудничая с партнерами в течение всего жизненного цикла продукта, чтобы способствовать позитивным изменениям в косметической отрасли", – сказала Эзги Барсенас, директор по корпоративной ответственности Группы L'Oréal.

"Работая в нашей экосистеме над созданием более устойчивого будущего, мы понимаем, что должны быть более целенаправленными в поиске, развитии и масштабировании ведущих решений. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с инноваторами и специалистами по решению проблем по всему миру".

Джеймс Коул, директор по инновациям CISL и исполнительный директор Canopy, добавил: "В современном меняющемся мире сотрудничество является ключевым фактором значительного прогресса. Мы рады сотрудничеству с L'Oréal в этой важной инициативе, где мы сможем объединить наш опыт для поиска и ускорения внедрения коммерчески выгодных решений для вызовов, стоящих перед индустрией красоты и другими отраслями".

Приглашаем стартапы, малые и средние предприятия, а также компании с инновационными решениями подавать заявки. Успешные кандидаты получат индивидуальную программу ускорения развития, включающую коучинг, наставничество и потенциальные пилотные проекты и инвестиционные возможности для поддержки их инноваций в масштабе.

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Прием заявок продолжается до 30 сентября 2025 года.

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