Греческим судоходным компаниям удалось заработать 4 млрд долларов на российской нефти: кто сорвал самый большой куш

Греческие судоходные компании за три года заработали почти 4 миллиарда долларов на перевозке российской нефти, работая в рамках механизма ценового потолка, введенного странами G7 и ЕС. Среди крупнейших участников этого рынка называют Minerva Marine, TMS Tankers, Dynacom Tankers, Thenamaris, Maran Tankers, Delta Tankers и Tsakos Energy Navigation, которые получили значительную прибыль от транспортировки российского сырья.

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Об этом пишет Financial Times. Аналитики отмечают, что крупнейшими коммерческими бенефициарами санкционной модели стали именно греческие судовладельцы.

Как санкции позволили заработать миллиарды

Механизм ценового потолка, заработавший в декабре 2022 года, не предусматривал полного запрета на перевозку российской нефти. Западным судоходным компаниям, страховщикам и финансовым учреждениям разрешили обслуживать такие грузы при условии, что нефть продается ниже установленного ценового лимита.

Именно этой возможностью и воспользовались крупнейшие греческие перевозчики. Они продолжили работать на российском направлении, но уже в соответствии с новыми правилами, обеспечив себе стабильный поток заказов.

По данным компанииVortexa, анализирующей мировые морские перевозки, в периоды, когда цена российской нефти опускалась ниже установленного предела, объемы её транспортировки греческими танкерами класса Aframax достигали максимальных показателей. В то же время S&P Global Market Intelligence оценивала, что на пике торговли греческие судовладельцы перевозили более 20% всех морских поставок российской сырой нефти.

Кто заработал больше всего

По информацииFinancial Times, наибольшую выгоду получили ведущие греческие судоходные группы, контролирующие один из крупнейших танкерных флотов в мире. Среди компаний, активно работавших на этом рынке, называют Minerva Marine, TMS Tankers, Dynacom Tankers, Thenamaris, Maran Tankers, Delta Tankers и Tsakos Energy Navigation.

Именно они смогли воспользоваться возможностями, открывшимися благодаря механизму ценового ограничения, и существенно увеличить прибыль от перевозок. Эксперты объясняют, что после ухода многих западных компаний с российских маршрутов на рынке возник дефицит доступного танкерного флота.

Из-за этого ставки на морские перевозки резко выросли, а стоимость самих танкеров поднялась до рекордных уровней. Фактически санкции, которые должны были сократить доходы Кремля, одновременно создали чрезвычайно выгодные условия для перевозчиков, продолжавших работать в рамках установленных правил.

По мнению автора анализа, это не является нарушением санкционного режима. Наоборот, такая модель была заложена еще при разработке механизма ценового потолка, ведь Запад стремился не остановить экспорт российской нефти полностью, а лишь ограничить доходы России, не допустив резкого дефицита на мировом рынке.

Греция неоднократно выступала против дальнейшего ужесточения ограничений в сфере морских перевозок. По мнению экспертов, это частично объясняется тем, что именно греческая судоходная отрасль получила значительные финансовые выгоды от действующей модели санкций.

В то же время часть судоходных компаний прекратила перевозку российской нефти после того, как украинские власти включили их в список международных спонсоров войны. Другие же воспользовались ситуацией и продали свои старые танкеры так называемому "теневому флоту" по рекордно высоким ценам, также получив значительную прибыль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Великобритании рассматривает возможность продажи российской нефти, изъятой из задержанного танкера теневого флота, а полученные средства направить на поддержку Украины. Речь идет о грузе стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, который, по оценке британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

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