Графики отключения электроэнергии на 22 ноября изменили: когда не будет света
В Украине 22 ноября отключения электроэнергии продлятся с 6.00 до 22.00. Самые продолжительные отключения ожидаются с 7:00 до 18:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - сообщают "Укрэнерго".
Объем применения ограничений может изменяться. "В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм- канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", – отмечают в ДТЭК.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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