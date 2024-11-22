УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Графики отключения электроэнергии на 22 ноября изменили: когда не будет света

Александр Литвин
Рынки и компании
3 минуты
6,0 т.
Какая ситуация с электроснабжением

В Украине 22 ноября отключения электроэнергии продлятся с 6.00 до 22.00. Самые продолжительные отключения ожидаются с 7:00 до 18:00.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - сообщают "Укрэнерго".

Объем применения ограничений может изменяться. "В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм- канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", – отмечают в ДТЭК.

Отключение в Киеве
Отключение в Киевской области
Отключение в Днепропетровской области
Отключение в Одесской области

Что означают очереди и где искать свой график

  • 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
  • 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!