Готовы платить более 120 тыс. грн: где и кого ищут на такие зарплаты

На Харьковщине, несмотря на обстрелы и экономические риски, бизнес готов платить значительно большие зарплаты за квалифицированных работников. Поварам предлагают до 120 000 грн, менеджерам – 45 000 грн, агрономам – 40 000 грн, но больше всего ищут разнорабочих, сварщиков и водителей.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация (ХОВА). Постоянные угрозы безопасности, разрушенная инфраструктура и отток населения существенно повлияли на экономику региона.

Однако, несмотря на вызовы войны, рынок труда Харьковщины постепенно восстанавливается и демонстрирует интересные изменения. По данным областной службы занятости по состоянию на 21 августа 2025 года, работодатели предлагают 4 143 актуальные вакансии.

В топе по уровню оплаты – профессии, требующие высокой квалификации или работающие в сложных условиях. Лидером являются повара – зарплата достигает 120 000 грн, что свидетельствует о дефиците кадров в сфере общественного питания, которая активно восстанавливается и нуждается в опытных специалистах. Далее по уровню дохода идут менеджеры с оплатой до 45 000 грн, агрономы – до 40 000 грн, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35 600 грн.

Высокими остаются ставки и для операторов производственных линий в пищевой промышленности – до 30 000 грн. Руководящие должности, такие как заместитель директора, оцениваются на уровне 29 000 грн, а главный энергетик – 27 000 грн. Даже технические специалисты, например электромеханики, получают до 25 000 грн. Для лаборантов работодатели готовы платить около 23 000 грн, а работники государственной службы могут рассчитывать на 20 450 грн.

По данным крупного кадрового портала, Харьковщина, несмотря на фронтовую близость, входит в регионы, где количество вакансий и откликов активно растет. Работодатели ищут прежде всего комплектовщиков, сварщиков, мастеров, помощников на производство, продавцов, грузчиков и водителей. Спрос на разнорабочих вырос на 20%.

Средняя зарплата на Харьковщине сейчас составляет около 22,5 тыс. грн, это на 22% больше, чем в прошлом году, и на 50% выше, чем в августе 2022 года. В то же время количество вакансий за год уменьшилось на 11%, что близко к показателям других прифронтовых регионов, в частности Сумщины. Но если сравнивать с периодом начала полномасштабного вторжения, спрос на работников вырос на 261%, что свидетельствует о значительном оживлении экономической активности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за семь месяцев 2025 года служба занятости предложила более 265 тысяч вакансий, больше всего во Львовской области (почти 36 тысяч). Чаще всего работодатели ищут продавцов, менеджеров по продажам, строителей, медиков и водителей.

