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Госпредприятие в Украине купило авто с массажными креслами за 2 млн гривен: как выглядит

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
3,2 т.
Госпредприятие купило авто за более 2 млн гривен

Государственное предприятие заказало из-за тендера легковой автомобиль с сиденьями с массажем за 2,16 млн грн. В аукционе зарегистрировался единственный участник, которого признали победителем.

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Договор по тендерной заявке от Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины в системе госзакупок "Прозорро" был заключен 17 января. Победителем (и одновременно единственным участником) оказалась киевская компания "Прага Авто на Окружной".

Как выглядит Skoda Superb

Компания должна поставить до конца января черный полноприводный автомобиль Skoda Superb L&K 2,0 TSI/195 kW 7DSG 4х4 2024 года выпуска. Такой автомобиль имеет бензиновый двигатель класса Евро 6 объемом 2 л и мощностью 265 к.с. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач.

Такой автомобиль имеет фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также коленную подушку безопасности водителя и центральную подушку спереди. Среди других характеристик авто – тонировка, металлическая защита двигателя, коврики и комплект зимней резины, а также:

  • мультифункциональная камера для помощи при выезде на перекресток и распознавание пешеходов и велосипедистов;
  • система мониторинга внимания и усталости водителя;
  • противоугонная система;
  • пакет "Плохие дороги";
  • украшенный кожей руль с подогревом и лепестками переключения передач;
  • звуковая система с 14 динамиками;
  • трехзонный климат-контроль;
  • электрорегулируемые передние сиденья с массажем и подогревом;
  • задние сиденья с подогревом;
  • интеллектуальный парктроник;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • четыре камеры для кругового обзора;
  • багажник с электроприводом

По данным проекта "Наши Деньги", стоимость такого автомобиля из салона составляет 2,12 млн грн. Всего с начала полномасштабного вторжения госпредприятие приобрело легковых автомобилей на 18,27 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальная полиция Украины заказала через систему госзакупок автомобиль почти за 2,7 млн гривен. Участие в тендере приняла только одна компания, соответственно и победившая.

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