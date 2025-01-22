Госпредприятие в Украине купило авто с массажными креслами за 2 млн гривен: как выглядит

Государственное предприятие заказало из-за тендера легковой автомобиль с сиденьями с массажем за 2,16 млн грн. В аукционе зарегистрировался единственный участник, которого признали победителем.

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Договор по тендерной заявке от Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины в системе госзакупок "Прозорро" был заключен 17 января. Победителем (и одновременно единственным участником) оказалась киевская компания "Прага Авто на Окружной".

Компания должна поставить до конца января черный полноприводный автомобиль Skoda Superb L&K 2,0 TSI/195 kW 7DSG 4х4 2024 года выпуска. Такой автомобиль имеет бензиновый двигатель класса Евро 6 объемом 2 л и мощностью 265 к.с. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач.

Такой автомобиль имеет фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также коленную подушку безопасности водителя и центральную подушку спереди. Среди других характеристик авто – тонировка, металлическая защита двигателя, коврики и комплект зимней резины, а также:

мультифункциональная камера для помощи при выезде на перекресток и распознавание пешеходов и велосипедистов;

система мониторинга внимания и усталости водителя;

противоугонная система;

пакет "Плохие дороги";

украшенный кожей руль с подогревом и лепестками переключения передач;

звуковая система с 14 динамиками;

трехзонный климат-контроль;

электрорегулируемые передние сиденья с массажем и подогревом;

задние сиденья с подогревом;

интеллектуальный парктроник;

адаптивный круиз-контроль;

четыре камеры для кругового обзора;

багажник с электроприводом

По данным проекта "Наши Деньги", стоимость такого автомобиля из салона составляет 2,12 млн грн. Всего с начала полномасштабного вторжения госпредприятие приобрело легковых автомобилей на 18,27 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальная полиция Украины заказала через систему госзакупок автомобиль почти за 2,7 млн гривен. Участие в тендере приняла только одна компания, соответственно и победившая.

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