Госпредприятие в Украине купило авто с массажными креслами за 2 млн гривен: как выглядит
Государственное предприятие заказало из-за тендера легковой автомобиль с сиденьями с массажем за 2,16 млн грн. В аукционе зарегистрировался единственный участник, которого признали победителем.
Договор по тендерной заявке от Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины в системе госзакупок "Прозорро" был заключен 17 января. Победителем (и одновременно единственным участником) оказалась киевская компания "Прага Авто на Окружной".
Компания должна поставить до конца января черный полноприводный автомобиль Skoda Superb L&K 2,0 TSI/195 kW 7DSG 4х4 2024 года выпуска. Такой автомобиль имеет бензиновый двигатель класса Евро 6 объемом 2 л и мощностью 265 к.с. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач.
Такой автомобиль имеет фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также коленную подушку безопасности водителя и центральную подушку спереди. Среди других характеристик авто – тонировка, металлическая защита двигателя, коврики и комплект зимней резины, а также:
- мультифункциональная камера для помощи при выезде на перекресток и распознавание пешеходов и велосипедистов;
- система мониторинга внимания и усталости водителя;
- противоугонная система;
- пакет "Плохие дороги";
- украшенный кожей руль с подогревом и лепестками переключения передач;
- звуковая система с 14 динамиками;
- трехзонный климат-контроль;
- электрорегулируемые передние сиденья с массажем и подогревом;
- задние сиденья с подогревом;
- интеллектуальный парктроник;
- адаптивный круиз-контроль;
- четыре камеры для кругового обзора;
- багажник с электроприводом
По данным проекта "Наши Деньги", стоимость такого автомобиля из салона составляет 2,12 млн грн. Всего с начала полномасштабного вторжения госпредприятие приобрело легковых автомобилей на 18,27 млн грн.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальная полиция Украины заказала через систему госзакупок автомобиль почти за 2,7 млн гривен. Участие в тендере приняла только одна компания, соответственно и победившая.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!