Гороховский извинился за скандал с Monobank и "флагом России": что с данными клиентов

Соучредитель Monobank Олег Гороховский признал неверным решение опубликовать фото украинки, которая проходила видеоверификацию на фоне "российского" флага. Он обещает в будущем, если такие случаи повторятся, сообщать правоохранителям.

Об этом Гороховский сообщил на своей странице в Threads. Он признается: хотя отношение к бело-сине-красному флагу у него не изменилось, изменилось отношение к его поступку.

"После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией", – объясняет соучредитель Monobank.

Он заверил клиентов банкинга, что их персональные данные под надежной защитой, назвав это главным приоритетом Monobank. Тогда как сервис остается главной целью российских кибервойск в финансовом секторе, однако за все время войны ни одной утечки информации не произошло.

"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", – резюмировал Олег Гороховский.

Что предшествовало

10 марта Олег Гороховский опубликовал на своей странице в Treads фото верификационное фото девушки, на котором ее видно бело-сине-красным флаг на стене позади нее. "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая", – подписал банкир.

Этой девушкой оказалась украинка Карина Кольб, которая уверяет, что на самом деле флаг – не российский, а словенский. По ее словам, когда она обратилась в Monobank, чтобы пройти видеоверификацию и разблокировать карту, то была не у себя дома и не обратила внимания на похожий на российский флаг.

"После этого я увидела, что "прославилась" на весь интернет – на меня обрушилось много хейта", – сказала девушка.

Она обвинила Гороховского в том, что он, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить ее фото на всеобщее обозрение, "полной дурой" и "облить грязью просто так". Также Карина заверила, что не поддерживает страну-агрессора и любит Украину.

По словам девушки, у нее воюет "вся семья". И действительно, ее отец Андрей Кольб действительно является украинским военнослужащим и, по данным медиа, участвовал в защите страны с 2015 года, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году мобилизовался самостоятельно.

Позже в медиа появилась информация, что в ситуацию вмешался Национальный банк. Финрегулятор направил в Monobank запрос о предоставлении объяснений, поскольку верификационное фото может подпадать под правила о банковской тайне. Если со стороны финучреждения будет подтверждено нарушение, ему будет грозить штраф.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 28 февраля пользователи Monobank начали жаловаться на проблемы с проведением базовых финансовых операций – они не могли перевести средства, оплатить счета или воспользоваться отдельными сервисами. 1 марта в приложении банка подтвердили наличие технических трудностей и отметили, что сбой носит временный характер.

