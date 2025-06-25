Главное при выборе банка: кому украинцы "несут" деньги

Украинцы стали больше доверять банкам. Так, в 2021 году этим учреждениям доверяли 56% украинцев, а в 2025-м – 68%. При этом одним из главных критериев для выбора банка для граждан является наличие гарантии по вкладам.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Там отметили: согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", на выбор банка для украинцев влияют и другие факторы. В частности:

Восприятие его как надежного и стабильного.

Собственный опыт взаимодействия с разными банками.

Наличие сети банкоматов и отделений.

"Кроме того, появилась новая тенденция роста доли респондентов, имеющих карточный счет, открытый по их инициативе. Также исследование фиксирует все большую роль онлайн-операций – а именно рост пользования мобильным и/или интернет-банкингом с 41% в 2021 году до 59% в 2025-м", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, исследование зафиксировало запрос украинцев на получение информации об условиях гарантирования банковских вкладов – о важности этого сообщили 35% респондентов. Также, отмечается, люди хотят получать информацию о выплатах возмещения вкладчикам обанкротившихся банков – 30%

"Мы видим запрос на расширение банковских гарантий. В частности, 63% опрошенных говорят, что вклады юридических лиц должны гарантироваться Фондом гарантирования вкладов", – резюмировали в фонде.

Украинцы активно "сдают" деньги в банки

Ранее же в Фонде гарантирования вкладов рассказали, что по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,43 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.

Еще 20,6% сделали вклады в частные банки, а 17,7% – в банки иностранных групп.

Лидером среди валют же является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 918,3 млрд грн, что на 25,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

В иностранной валюте украинцы держали сумму, эквивалентную 500 млрд грн. Что на 10 млрд грн больше, чем в апреле.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки во исполнение требования Национального банка должны блокировать переводы, связанные с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде.

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