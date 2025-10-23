Глава НБУ ответил, будут ли по требованию МВФ поднимать курс доллара в Украине

Глава Национальный банк Украины (НБУ) Андрей Пышный в ответ на вопрос о требованиях Международного валютного фонда (МВФ) по девальвации гривны заявил, что финрегулятор самостоятельно формирует курс национальной валюты к доллару. Он определяется движениями как в сторону ослабления, так и усиления и соответствует действующей программе НБУ.

Об этом Пышный заявил во время брифинга относительно решений правления Нацбанка по монетарной политике. Он отметил, что НБУ учитывает некоторые рекомендации МВФ для совершенствования собственной политики.

"В фокусе нашего сотрудничества с МВФ всегда были и остаются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости. Во время каждого пересмотра (программы финансирования. - Ред.) у нас происходят дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов. Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех навигационных документов, которые мы разработали и согласовали в рамках действующей программы", – заявил Пышный.

Он подтвердил, что на встречах с представителями МВФ действительно анализируется эффективность валютно-курсовой политики Нацбанка. Эти дискуссии помогают усовершенствовать действия регулятора.

Но партнеры Украины понимают, что окончательное решение и ответственность за это остается за Национальным банком. В то же время партнеры делятся очень ценной и полезной экспертизой.

"Ближайшие несколько недель у нас состоятся соответствующие дискуссии, которые будут посвящены обсуждению новой программы. Зато политика Национального банка была и остается направленной на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность", – предупредил Андрей Пышный.

МВФ давит на Нацбанк

Ранее в Bloomberg сообщили, что МВФ отмечает преимущества девальвации гривны контролируемыми темпами как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины. В Нацбанке сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Кроме того, валютный вопрос добавляет шар напряжения в дискуссиях с МВФ накануне визита его директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в Киев. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты выражены в иностранной валюте.

Но раскол в экономической политике является потенциальным риском, поскольку Украина стремится получить новый пакет от кредитора. Страна получила большую часть из 15,6 миллиарда долларов из программы МВФ, заключенной в 2023 году, и сейчас обе стороны ведут переговоры о новом пакете.

Как уже сообщал OBOZ.UA, значительная часть украинского бизнеса ожидает существенного роста официального курса доллара. По итогам III квартала 2026 года (июль-сентябрь) он может составить 44,11 грн/доллар – то есть на 2,5-3 грн больше, чем в 2025-м.

