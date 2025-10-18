НБУ находится под давлением со стороны МВФ с целью девальвации гривны. Подорожание доллара в Украине должно увеличить гривневые доходы бюджета.

Как пишет издание Bloomberg, МВФ отмечает преимущества девальвации гривны контролируемыми темпами как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины. Но официальные лица Национального банка Украины сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Раскол в экономической политике является потенциальным риском, поскольку Украина стремится получить новый пакет от кредитора. Страна получила большую часть из 15,6 миллиарда долларов из программы МВФ, заключенной в 2023 году, и сейчас обе стороны ведут переговоры о новом пакете.

Управляющий директор Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы продемонстрировать поддержку, усиливая амбиции Украины по разблокированию дополнительного финансирования. В дискуссиях с МВФ валютный вопрос добавляет шар напряжения. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты выражены в иностранной валюте.

Чиновники центрального банка в Киеве не хотят уступать давлению МВФ, ссылаясь на потенциальный вред для экономики. По их словам, прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, тогда как девальвация также может спровоцировать инфляцию, что может уничтожить фискальную подушку.

Кроме того, возможны политические последствия. Украинские руководители уже давно опасаются девальвации, а общественность чувствительна к колебаниям цен, вызванных финансовыми кризисами, предшествовавшими войне России. По его словам, учитывая то, что конца войны не видно, а усталость растет, политические лидеры неохотно будут соглашаться на такой шаг.

Центральный банк Украины приостановил режим плавающего обменного курса в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пытаясь предотвратить резкое падение гривны на фоне штурма российских войск через границу.

