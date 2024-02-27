Гиганты электроники закрывают последние магазины в РФ: на месте LG, Bosch и Sony появляются китайские и турецкие точки

Компании LG, Bosch и Sony из Южной Кореи, Германии и Японии закрывают последние магазины в России. Перед закрытием там проводят распродажу остатков техники, а на месте фирменных магазинов мировых гигантов открываются точки поставщиков из Турции и Китая.

Как сообщают российские СМИ, до сих пор розничные партнеры указанных компаний не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей. Но уже в феврале-2024 в техподдержке LG, к примеру, сообщили, что все магазины бренда закрыты "из-за остановки поставок". А вместо южнокорейского вендора анонсировано открытие в марте магазина Grundig, который принадлежит турецкому Arcelik.

По аналогичной причине закрылся и магазин Sony в Москве, а три последние точки продаж проработают только до лета, избавляясь от остатков продукции. "Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются", – говорят участники рынка. У Bosch уже закрыты все магазины, кроме одного, где распродают остатки.

Многие бренды электроники начали замораживать поставки в РФ сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. В их числе были LG, Sony, Bosch и Samsung.

Участники российского рынка говорят, что в основном закрываются магазины бытовой техники, так как они "более убыточны, а продвижение производителям в РФ больше не нужно". Например, партнерам Samsung все еще выгодно иметь сеть монобрендовых магазинов, так как там в основном продаются смартфоны и планшеты, говорят в РФ. Впрочем в Samsung уточнили, что у них нет собственных розничных магазинов в РФ, а поставки по-прежнему остановлены.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment. Главной причиной стала неспособность Zee избавиться от некоторых российских активов, тогда как для Sony оказалось "критически важным" не сотрудничать с подсанкционным государством. Сорванная сделка оценивается в $10 млрд.

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