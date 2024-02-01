Крупная сделка Sony и Zee сорвалась из-за России: санкции работают

Японская корпорация Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment. Главной причиной стало неспособность Zee избавиться от некоторых российских активов, тогда как для Sony оказалось "критически важным" не сотрудничать с подсанкционным государством. Сорванная сделка оценивается в 10 млрд долларов.

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Об этом сообщает пишет Reuters, ссылаясь на переписку руководителей юридического отдела и отдела слияний и поглощений Sony в Индии и Лос-Анджелесе с топ-менеджерами Zee. Агентство отмечает, что прекратить слияние с Zee решило именно руководство Sony, решение было принято 22 января.

Сообщается, что Sony и Zee разошлись в позициях по более чем 20 вопросам соблюдения законодательства. Среди них – "неспособность индийской компании" избавиться от некоторых российских активов, а также соглашение с Disney о правах на трансляцию крикета стоимостью 1,4 млрд долларов.

"Электронные письма, которыми обменивались в период с 20 декабря по 9 января, показывают, что руководители обеих компаний обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по слиянию. Руководители Zee неоднократно просили Sony продлить срок закрытия сделки", – отмечает агентство.

Исходя из писем, между Sony и Zee возникло противостояние из-за четырех российских дочерних компаний, которые занимались созданием и распространением контента. Соглашение о слиянии не предусматривало никаких сделок с организациями, базирующимися в странах, находящихся под санкциями США. Россия же находится под западными санкциями из-за вторжения в Украину.

"В электронном письме от 5 января Эрик Морено, исполнительный вице-президент по корпоративному развитию и слияниям и поглощениям Sony Pictures Entertainment, сказал, что Zee не прекратила связи с российскими компаниями, несмотря на то, что это "абсолютно критично", и объединенная компания "ни при каких обстоятельствах не унаследует российские компании". Адвокат Zee Венкатачалам ответил, что процесс изъятия инвестиций не был завершен из-за изменения законодательства в России, и изучаются альтернативные структуры, а бизнес этих организаций "был закрыт в декабре 2022 года", – говорится в материале.

Переговоры о сделке Sony и Zee велись два года. Соглашение должно было привести к созданию индийского телегиганта, который мог бы конкурировать с такими компаниями, как Walt Disney и Reliance миллиардера Мукеша Амбани.

Аналитики отмечают, что срыв сделки уже ударил по рыночным позициям Zee. Компания и так испытывала трудности, а теперь ее акции обвалились сразу на 27%.

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