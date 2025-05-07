Германия продолжает "выбивать" компенсации из "Газпрома": сколько миллиардов удалось взыскать

В Германии продолжают конфисковывать средства "Газпрома" – концерн Uniper уже взыскал часть $14 млрд компенсации за сорванные поставки газа. Все эти деньги идут на погашение убытков, которые Германия понесла из-за энергетического шантажа России.

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В первом квартале 2025 года немецкий энергетический гигант Uniper сообщил о новых успехах в деле против "Газпрома" – компании удалось частично принудительно взыскать компенсацию за нарушение контрактов на поставку газа, которое произошло после начала полномасштабной войны в Украине.

Это очередной шаг в затяжном юридическом противостоянии, которое длится с 2022 года, когда Россия внезапно прекратила поставки газа в Европу, вызвав кризис на энергетическом рынке и заставив правительство Германии потратить 13,5 миллиарда евро на спасение Uniper. Речь идет о выполнении решения Стокгольмского арбитража, который в июне 2024 года присудил Uniper более 13 миллиардов евро компенсации.

Сейчас компания уже вернула более 3 миллиардов евро, в том числе 530 миллионов, удержанных из платежей "Газпрома". Однако точная сумма последних взысканий не разглашается. По условиям соглашения о спасении, все эти средства передаются в государственный бюджет Германии.

Интересно, что на фоне этой новости Евросоюз готовится полностью разорвать остатки контрактов на поставку газа из РФ до 2027 года, чтобы окончательно завершить зависимость от российских энергоресурсов. Сам "Газпром" пока не комментирует ситуацию, однако суды в Европе уже позволили Uniper преследовать даже дочерние структуры газового монополиста – например, австрийское подразделение Газпрома объявило о банкротстве в 2023 году после соответствующего иска.

Uniper был одним из главных покупателей российского газа и инвестором в печально известный "Северный поток-2", но после войны резко изменил курс. Теперь компания окончательно разрывает все связи с РФ, аннулируя контракты и добиваясь компенсаций через суды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, потеря европейского рынка будет стоить "Газпрому" 15 триллионов рублей за 10 лет, заставляя компанию идти на массовые увольнения и сокращение расходов. Несмотря на попытки вернуться на рынок ЕС, наращивание поставок СПГ из США и Катара делает возобновление экспорта российского газа в Европу маловероятным.

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