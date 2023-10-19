Германия предлагает работу украинцам: расширили подготовку и предлагают персональный поиск

Германия только за последнее время провела курс интеграции для 100 тыс. беженцев. В ближайшее месяцы курс пройдет такое же количество человек. В первую очередь это украинцы, которые пытаются адаптироваться к немецкому рынку труда.

Те, кто прошел интеграционный курс, должны как можно быстрее получить опыт работы и получить дальнейшую квалификацию, говорится в сообщении Министерства труда и социальных дел. В последние месяцы центры занятости приняли и позаботились о большом количестве беженцев из Украины.

"После начального этапа ориентации и базового овладения немецким языком теперь необходимо привлечь больше беженцев на работу после интеграционного курса по трудоустройству. Поэтому правительство Германии вновь активизирует свои усилия по быстрой и устойчивой интеграции беженцев на рынке труда", – говорится в сообщении.

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Для эффективного выхода на рынок труда беженцы после окончания интеграционного курса должны регулярно ходить в центры занятости и консультироваться. Обычно трудоустраиваются с уровня владения языком B1 или A2. В планах сотрудничества определяются пути интеграции (например, квалификация, связанная с трудоустройством и овладение языком) с учетом индивидуального потенциала и потребностей.

Центры занятости и агентства по трудоустройству помогают облегчить выпускникам интеграционных курсов и работодателям поиск друг друга. С этой целью расширяются отраслевые "кампании по сопоставлению" с отраслевыми и образовательными партнерами, такие как ярмарки вакансий.

"Успешная интеграция на рынке труда лучше всего достигается тогда, когда все вовлеченные стороны объединяются. В качестве Специального посланника я вижу больше возможностей для того, чтобы объединить различных участников рынка труда, координировать с ними совместные действия, а также опробовать новые пути и решения", – отмечают в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины ежегодно будет недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП (в зависимости от количества беженцев, которые не вернутся домой).

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