Германия планирует изменить правила для украинских беженцев: хотят, чтобы брались за любую работу

В Германии готовятся изменить правила для украинских беженцев – вместо длительного ожидания работы по специальности их будут стимулировать брать любые вакансии. После 1 апреля 2025 года новоприбывшие уже не смогут рассчитывать на полное Bürgergeld, а будут получать значительно меньшие выплаты, что должно ускорить выход на рынок труда.

Об этом сообщает RND. После начала полномасштабной войны в Украине Германия стала одним из главных пунктов назначения для беженцев – сейчас там находится около 1,2 миллиона украинцев.

В отличие от многих других стран ЕС, Берлин сразу назначил новоприбывшим базовую социальную помощь Bürgergeld, которая равна выплатам для безработных граждан Германии. Однако часть немецких политиков считает, что такая щедрость, хоть и оправдана гуманитарными мотивами, не стимулирует людей быстро идти работать.

"Я не считаю, что украинцы могут работать только по своей предыдущей специальности. Есть много других свободных вакансий", – отмечает руководитель парламентской фракции блока ХДС/ХСС Штеффен Бильгер. По его словам, нынешняя система предусматривает, что беженцы сначала изучают язык, а затем ищут работу по специальности. Но этот процесс может затянуться на годы, и люди привыкают к стабильным социальным выплатам. Политики из блока ХДС/ХСС призывают изменить правила:

беженцы из Украины должны брать любую работу, даже не по образованию или опыту;

тех, кто отказывается работать, ждут санкции – уменьшение или прекращение выплат;

украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, уже не получают Bürgergeld, а только меньшие выплаты по Закону о помощи искателям убежища.

Идею поддерживает и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который ранее предлагал полностью отменить для украинцев выплаты по безработице в нынешнем виде. Сторонники изменений считают, что такой подход поможет избежать дефицита рабочей силы в секторах, где не хватает работников – логистике, уходе за пожилыми людьми, гостинично-ресторанной сфере.

Критики же отмечают, что без надлежащего знания немецкого и адаптации украинцы рискуют попасть на низкооплачиваемые, тяжелые работы, что усложнит интеграцию. Несмотря на споры, в Германии уже готовят изменения в законодательство, чтобы новая модель заработала с весны 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США украинские беженцы по программе гуманитарной защиты ранее могли жить и работать до двух лет с правом продления, но после изменения политики продление массово остановили. Теперь из-за перегрузки системы рассмотрение затягивается, и многие рискуют оказаться без документов и вынуждены будут уехать.

