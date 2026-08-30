Где молодым доступнее жилье: названы города Украины с самой низкой стоимостью аренды квартир

Самая дорогая для молодежи аренда однокомнатной квартиры — в Ужгороде и Львове, она составляет около 76 % от медианной зарплаты в 29 306 грн, тогда как в Херсоне — лишь около 14 %. При условном накоплении всей зарплаты дольше всего копить на собственную однокомнатную квартиру придется в Киеве, Львове и Ужгороде — около 10 лет, а быстрее всего — в Запорожье и Херсоне — около 2 лет.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Для сравнения учитывали как медианную стоимость аренды однокомнатных квартир, так и цену покупки жилья на вторичном рынке.

В качестве основы для расчетов взяли медианную зарплату в вакансиях с фильтром "подходит для студентов / кандидатов до 18 лет". По состоянию на июль 2026 года этот показатель составлял 29 306 грн в месяц.

Где аренда квартиры отнимает наибольшую часть зарплаты

Наименее доступной аренда однокомнатного жилья для молодежи оказалась в Ужгороде. Медианная стоимость квартиры здесь составляет 22 404 грн в месяц. При зарплате 29 306 грн это означает, что на жилье пришлось бы тратить примерно 76,4% дохода.

Практически аналогичная ситуация наблюдается во Львове. Средняя медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 22 248 грн, или около 76% медианной зарплаты.

Таким образом, в двух городах Украины у молодого человека с таким уровнем дохода после оплаты аренды оставалось бы лишь около четверти зарплаты на питание, транспорт, коммунальные услуги, связь, одежду и другие расходы. Следующим в рейтинге идет Ивано-Франковск. Медианная арендная плата за однокомнатную квартиру здесь составляет 17 707 грн, что соответствует примерно 60% зарплаты.

В Киеве аренда обходится в среднем в 17 000 грн в месяц, что составляет около 58% медианного дохода молодежи. Еще в нескольких городах на аренду придется тратить примерно половину заработка. В Черновцах и Луцке медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет по 15 000 грн, или около 51% зарплаты.

В Тернополе жилье стоит примерно 14 800 грн, что также составляет около 51% дохода. В Виннице медианная стоимость аренды составляет 14 000 грн, или около 48% зарплаты. В Одессе этот показатель ниже — примерно 44%, поскольку однокомнатную квартиру предлагают в среднем за 13 000 грн. В Хмельницком аренда стоит около 12 500 грн в месяц, или примерно 43% медианного дохода.

В каких городах аренда относительно более доступна

В ряде городов на оплату однокомнатной квартиры приходится примерно две пятых зарплаты. В Черкассах, Днепре и Ровно этот показатель составляет около 41 % дохода. При этом в Днепре и Ровно медианная арендная ставка равна около 12 000 грн в месяц.

Несколько ниже нагрузка на зарплату в Полтаве и Житомире. Стоимость аренды здесь составляет соответственно 11 150 грн и 11 000 грн, или около 38% медианного дохода. Еще более доступной аренда является в Кропивницком, Чернигове, Харькове и Запорожье.

В Кропивницком за однокомнатную квартиру придется платить примерно 8 500 грн, что составляет около 29% зарплаты. В Чернигове аренда стоит около 8 000 грн, или 27% дохода. ВХарькове медианная ставка составляет 7 500 грн, что соответствует примерно 26% зарплаты.

В Запорожье однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 7 000 грн, это около 24% медианного дохода. Еще меньше дохода на жилье приходится тратить в Николаеве и Сумах. Медианная стоимость аренды в Николаеве составляет 6 799 грн, или около 23,2% зарплаты, а в Сумах — 6 500 грн, то есть примерно 22% дохода.

Самой доступной по доле зарплаты аренда среди проанализированных городов оказалась в Херсоне. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет около 4 000 грн, поэтому на жилье придется примерно 14% медианного дохода.

Рейтинг городов по доле зарплаты, которую приходится тратить на аренду

Город Средняя арендная плата Доля зарплаты Ужгород 22 404 грн 76,4% Львов 22 248 грн 76% Ивано-Франковск 17 707 грн около 60% Киев 17 000 грн около 58% Черновцы 15 000 грн около 51% Луцк 15 000 грн около 51% Тернополь 14 800 грн около 51% Винница 14 000 грн около 48% Одесса 13 000 грн около 44% Хмельницкий 12 500 грн около 43% Черкассы около 12 000 грн около 41% Днепр 12 000 грн около 41% Ровно 12 000 грн около 41% Полтава 11 150 грн около 38% Житомир 11 000 грн около 38% Кропивницкий 8 500 грн около 29% Чернигов 8 000 грн около 27% Харьков 7 500 грн около 26% Запорожье 7 000 грн около 24% Николаев 6 799 грн 23,2% Сумы 6 500 грн около 22% Херсон 4 000 грн около 14%

Где молодым придется копить дольше всего

Если аренда позволяет получить жилье сразу, то покупка квартиры требует значительно большего финансового ресурса. Для сравнения OLX Недвижимость рассчитала, сколько времени понадобилось бы молодому человеку для накопления полной стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке.

Расчет является условным: предполагается, что человек может откладывать всю медианную зарплату — 29 306 грн ежемесячно. То есть из модели исключены расходы на питание, транспорт, коммунальные услуги и другие нужды.

Кроме того, расчет не учитывает инфляцию, изменение зарплаты, колебания курса и возможное изменение цен на недвижимость. Поэтому его следует воспринимать прежде всего как способ сравнить относительную доступность жилья в разных городах.

Дольше всего накапливать средства на собственную квартиру пришлось бы жителям Киева, Львова и Ужгорода. По условиям такого расчета срок составляет примерно 10 лет. То есть при одинаковом доходе молодому человеку в этих городах потребовалось бы около десяти лет, чтобы накопить сумму, эквивалентную стоимости однокомнатной квартиры, если вообще не тратить зарплату на другие нужды.

Примерно 8 лет понадобилось бы для накопления средств на квартиру в Виннице и Черновцах. Еще в трех городах — Луцке, Ровно и Тернополе — условный период накопления составляет около 7 лет.

Примерно 6 лет пришлось бы откладывать средства на собственное жилье в Житомире, Одессе, Хмельницком, Черкассах и Ивано-Франковске.

В Полтаве этот срок сокращается примерно до 5 лет, а в Днепре, Кропивницком и Чернигове на квартиру пришлось бы копить около 4 лет. Еще более доступным собственное жилье по этому показателю является в Харькове, Сумах и Николаеве. Здесь условный срок накопления составляет примерно 3 года.

При одинаковой медианной зарплате молодого человека жилье в разных регионах создает принципиально разную финансовую нагрузку. Например, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры отнимает более трех четвертей медианного дохода, тогда как в Херсоне — лишь около 14%. То есть соотношение между этими показателями составляет более пяти раз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в настоящее время самая высокая конкуренция за однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксирована в Кировоградской области — 11,2 отклика на одно объявление, тогда как среди арендаторов лидирует Черкасская область с 40,2 отклика. В целом конкуренция на рынке долгосрочной аренды значительно выше, а количество откликов зависит не только от спроса, но и от количества доступного жилья в конкретном регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!