До 40 желающих на одну квартиру: где в Украине покупатели и арендаторы соревнуются за жилье

В настоящее время самая высокая конкуренция за однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксирована в Кировоградской области – 11,2 отклика на одно объявление, тогда как среди арендаторов лидирует Черкасская область с 40,2 отклика. В целом конкуренция на рынке долгосрочной аренды значительно выше, а количество откликов зависит не только от спроса, но и от количества доступного жилья в конкретном регионе.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке однокомнатных квартир в различных областях Украины и сравнили среднее количество откликов на одно объявление о продаже и долгосрочной аренде.

Результаты показали существенную разницу между двумя сегментами. Если на вторичном рынке покупки максимальный показатель составляет 11,2 отклика на одну квартиру, то при поиске жилья в долгосрочную аренду он достигает 40,2 отклика. Таким образом, арендаторы в наиболее конкурентных регионах вынуждены бороться за доступные квартиры значительно активнее, чем покупатели.

Где больше всего желающих купить однокомнатную квартиру

Самая высокая конкуренция среди покупателей однокомнатного жилья зафиксирована в Кировоградской области. В среднем на одно объявление о продаже приходится 11,2 отклика.

Практически такой же показатель демонстрирует Черкасская область — 11,1 отклика на одно предложение. В пятерку регионов с наибольшей активностью потенциальных покупателей также вошли:

Волынская область – 9,1 отклика;

– 9,1 отклика; Черновицкая область – 8,2;

– 8,2; Житомирская область – 6,9.

Далее по уровню конкуренции расположились Полтавская область с 6,2 отзыва на квартиру, Львовская – 5,9, Николаевская – 5,6, Тернопольская – 5,2 и Днепропетровская – 5,1. То есть даже в регионах, которые не возглавляют рейтинг, покупатели могут одновременно конкурировать за несколько потенциально привлекательных вариантов.

В каких областях покупателей меньше

В других регионах количество откликов на одно объявление значительно ниже. В Винницкой области на одну квартиру приходится в среднем 4,2 отклика, в Запорожской — 4,1, а в Черниговской — 4. В Закарпатской и Сумской областях этот показатель составляет по 3,7 отзыва. В Харьковской, Херсонской и Хмельницкой — по 3,4.

Еще меньшая активность наблюдается в Ровенской области, где одно объявление в среднем получает 2,4 отклика. В Одесской и Ивано-Франковской областях этот показатель составляет всего 2,1.

При этом низкое количество откликов не обязательно означает отсутствие интереса к жилью. На активность покупателей влияют цены на недвижимость, количество доступных предложений, финансовые возможности населения, внутренняя миграция и ситуация с безопасностью.

На рынке аренды квартир конкуренция значительно выше

Совершенно иная картина наблюдается на рынке долгосрочной аренды. Здесь лидирует Черкасская область — на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры приходится в среднем 40,2 отклика. Фактически это означает, что одна доступная квартира может одновременно заинтересовать около четырёх десятков потенциальных арендаторов.

На втором месте оказались сразу два региона — Житомирская и Кировоградская области, где средний показатель составляет 38,4 отклика на одно предложение. Более 30 откликов на квартиру также приходится на объявления в:

Харьковской области – 30,5;

– 30,5; Черновицкой области – 30,2.

Высокой остается конкуренция и в Полтавской области – 29,2 отклика, а также в Хмельницкой – 28,5. Таким образом, в ряде областей арендаторам приходится реагировать на новые предложения максимально быстро, ведь на одну квартиру может поступить десятки заявок.

Полный рейтинг областей по конкуренции арендаторов

Достаточно высокий уровень конкуренции за арендуемое жилье зафиксирован и в других регионах. На Волыни одно предложение в среднем получает 25 откликов, в Днепропетровской области — 24,8, в Николаевской — 24,7, далее следуют:

Тернопольская область — 24,4;

— 24,4; Ивано-Франковская — 24,1;

— 24,1; Закарпатская — 23,6;

— 23,6; Львовская — 21,5;

— 21,5; Запорожская — 19,7;

— 19,7; Ровенская – 19,3;

– 19,3; Черниговская – 18,9;

– 18,9; Винницкая – 18,1;

– 18,1; Сумская – 18;

– 18; Херсонская – 17,7.

Разница между двумя сегментами объясняется не только количеством людей, ищущих жилье. Покупка квартиры требует значительных финансовых ресурсов, поэтому круг потенциальных покупателей естественным образом ограничен. Человек может годами копить средства на собственное жилье, оформлять ипотеку или ждать более выгодных цен.

Аренда значительно более доступна в финансовом плане, поэтому потенциальных арендаторов гораздо больше. Особенно это касается регионов, куда люди переезжают из-за войны, учебы, работы или в поисках более безопасного места для проживания.

Кроме того, конкуренция зависит от самого количества доступных квартир. Если предложений мало, даже относительно небольшой спрос может привести к ситуации, когда на одну квартиру претендуют десятки людей. Именно поэтому количество откликов на объявления нельзя рассматривать исключительно как показатель популярности конкретного региона.

Интересно, что некоторые области оказались среди лидеров и по покупке, и по аренде. Кировоградская и Черкасская области входят в тройку регионов с наибольшим количеством откликов на одно объявление в двух сегментах.

Высокая конкуренция сразу на двух рынках также характерна для Житомирской и Черновицкой областей. Один из самых интересных примеров — Харьковская область.

При покупке однокомнатной квартиры здесь на одно объявление приходится в среднем всего 3,4 отклика. В то же время в сегменте долгосрочной аренды этот показатель возрастает до 30,5 откликов. То есть разница между двумя сегментами составляет почти девять раз.

Такая ситуация показывает, насколько по-разному может формироваться спрос на покупку и аренду жилья в одном регионе. Люди могут быть готовы арендовать квартиру, но при этом не спешить покупать недвижимость из-за финансовых рисков или рисков, связанных с безопасностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за год средняя стоимость однокомнатной квартиры в Полтаве выросла с 42,5 тыс. до 49,7 тыс. долларов, а двухкомнатной — с 59,1 тыс. до 68 тыс. долларов. Самым дорогим остается центр города, где квадратный метр стоит около 1100 долларов, тогда как в целом цены на жилье начинаются примерно от 35 тыс. грн за квадратный метр.

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