"Газовая игла" сменилась на "атомную": после двух лет войны Франция расширяет сотрудничество с путинским "Росатомом"

Французская государственная компания Framatome SA планирует расширить сотрудничество с российским "Росатомом" по производству ядерного топлива для реакторов. Для этого компания создала с российской "ТВЭЛ" ("дочка" "Росатома") совместное предприятие European Hexagonal Fuel SAS. Таким образом "Росатом" заменил "Газпром" в реализации путинской политики подсаживания европейцев на энергетическую иглу, только вместо газовой зависимости теперь атомная.

Эта компания должна будет производить реакторное топливо на российских технологиях в Германии для обеспечения атомных электростанций, работающих в государствах Восточной Европы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, российский атомный гигант сотрудничает с французской государственной компанией в части производства топлива, необходимого для реакторов, производящих электроэнергию для 100 миллионов жителей восточной Европы. Так, Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия до сих пор используют российские технологии.

Производство планируют запустить в немецком городе Линген. В настоящее время французская Framatome и российская "ТВЭЛ" пытаются получить разрешение немецкого правительства.

"Влияние России на цепочку поставок атомной энергетики усиливается... Это показывает, что вес Кремля на ядерных рынках не ослабевает спустя два года после вторжения в Украину, а новые данные свидетельствуют о рекордной торговле в 2023 году. В то время как президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран совместно строят планы будущего своей атомной промышленности", – отмечает агентство.

Как добавил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), такая позиция французской компании связана в первую очередь с желанием заработать. Однако это не является оправданием для сотрудничества со страной-агрессом и тем более "Росатомом", который причастен к ядерному тероризму.

"После того, как государства Европы начали слезать с "газовой иглы" "Газпрома", на который сидели десятилетиями, миссию главного "генератора зависимости от России" постепенно перенял и существенно усилил "Рросатом". Он, в отличие от газовиков, не привязанное к "трубе" или скважинам и другим обстоятельствам, и может значительно эффективнее формировать круг "друзей России" по всем континентам – где через атомные электростанции и топливо, где через технологии и инжиниринг, где через "подготовку специалистов", – заявил Гетманцев.

Он напомнил, что именно "Росатом" в марте 2022 года стал первым в истории человечества ядерным террористом национального масштаба, приняв участие в захвате и оккупации крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Помимо этого, "Росатом" – еще и один из главных спонсоров войны, имеющий триллионные годовые обороты.

"Его наблюдательный совет возглавляет заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Он, кроме "мирного атома", отвечает также за освоение "новых российских территорий", а именно оккупированных Россией регионов Украины, и регулярно посещает Энергодар и оккупированную ЗАЭС", – подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская Хмельницкая АЭС станет самой большой в Европе. Как пояснили в Минэнерго, это произойдет после достройки двух энергоблоков (3-го и 4-го) и установки двух новых реакторов (5-й, 6-й блоки).

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