Украинская АЭС станет крупнейшей в Европе: Галущенко раскрыл масштабный план

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) после достройки двух энергоблоков (3-го и 4-го) и установки двух новых реакторов (5-й, 6-й блоки) станет самой крупной в Европе.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью. По его словам, часть работ на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС уже были выполнены.

"Речь сейчас идет о достройке. По третьему блоку строительная готовность очень высокая. Мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами о получении соответствующих корпусов реакторов. Думаю, что сможем третий блок очень быстро подключить к системе... Если представить, что завтра мы получили корпус на площадку, то где-то два с половиной года – и реактор будет в сети", – отметил Галущенко.

А что касается пятого и шестого блоков, то там речь идет о новой технологии – реакторах АP1000 американской компании Westinghouse. Эти строительные работы пока в планах, т.к. не завершены все необходимые юридические процедуры.

Галущенко объяснил, что также эти блоки будут маневровыми, что позволит усилить устойчивость украинской энергосистемы. "По факту, реакторы АP-1000 где-то на 25% мощности могут маневрировать, и это очень важно для нас", – отметил министр.

"Мы уже заключили соответствующий договор, уже есть оборудование первого контура и мы планируем начинать строительство. Надо пройти законодательные процедуры для того, чтобы мы могли это делать... Да, это займет время, но когда достроим эти блоки, то Хмельницкая атомная электростанция станет самой большой в Европе. Сейчас такой станцией является ЗАЭС, но мы не знаем, в каком состоянии получим ее обратно и сколько денег нужно будет на ее восстановление", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива из США. До этого энергоблоки станции работали на российском топливе.

В целом Украина продолжает курс на укрепление энергетической независимости. Отказываясь от российского ядерного топлива, страна демонстрирует миру, как устранить Россию с этого рынка.

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