Теневые схемы с дроблением бизнеса: крупные сети супермаркетов в Украине уклоняются от налогов

В Украине масштабно используется схема уклонения от налогообложения с помощью т.н. дробления бизнеса. Ее суть заключается в том, что крупные или средние предприятия искусственно делятся на множество мелких физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – чтобы платить меньше налогов. Один из примеров использования схемы – крупная сеть супермаркетов MarketOpt.

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Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, схема распространена во многих сферах:

Торговля: например, дроблением пользуются крупные сети по продаже электроники, а также продуктовые супермаркеты (фуд-ритейл);

Услуги: в кафе и ресторанах, в частности, известны схемы с выдачей нескольких чеков, а в гостиницах часто вообще никак не оформляют оплату, которую берут с клиентов.

"Когда в ресторане приносят два чека, когда в крупной сети магазинов электроники вам продается товар от "ФОПа" – это уже признак того, что используется схема дробления", – отметил нардеп.

Как работает дробление на ФЛП

Упрощенная система уплаты единого налога была разработанная для помощи малому бизнесу путем снижения налоговой нагрузки и упрощения отчетности. Однако теперь, как отмечает Гетманцев, системой злоупотребляет большой и средний бизнес:

Организаторы схем оформляют ФЛП на обычных людей, которые фактически не являются предпринимателями и просто предоставляют свои документы.

Эти фиктивные ФЛП не платят НДС, налог на прибыль, не ведут учет товаров (что удобно для продажи контрабандных или неоформленных товаров) и, как правило, не оформляют наемных работников.

(что удобно для продажи контрабандных или неоформленных товаров) и, как правило, не оформляют наемных работников. ФЛП на второй группе единого налога платят всего около 4 тыс. грн в месяц. Для сравнения, если бы они работали как полноценное юридическое лицо на общей системе, они платили бы НДС, налог на прибыль предприятий и НДФЛ за наемных работников.

"Достаточно большой промежуток времени существовала иллюзия о том, что якобы такое дробление разрешено законодательством. И якобы бы это та лазейка, которую легально бизнес может использовать, чтобы уменьшать, оптимизировать свой уровень налоговой нагрузки. Но это не так. Если ты оформляешь человека, который не осуществляет предпринимательскую деятельность, и делаешь вид, что этот человек предпринимательскую деятельность осуществляет, ты уклоняешься от уплаты налогов. Это фиктивный бизнес", – объяснил Гетманцев.

Пример MarketOpt: как схему используют сети супермаркетов

В качестве примера схемы дробления Гетманцев привел кременчугскую сеть супермаркетов MarketOpt. Анализ, по словам нардепа, показал, что в одном магазине может "работать" до 9 ФЛП (например, в Горишных Плавнях). Аналогичную ситуацию фиксировали и в других филиалах сети:

в Полтаве – 6 ФЛП на одном адресе;

в Каменском – 5 ФЛП.

"А один из "ФОПов", Насадик О.Ю., числится на восьми разнообразных магазинах, находящихся в разных районах Кривого Рога. Телепортируется?" – отметил Гетманцев.

По его словам, проведенные контрольные закупки подтвердили, что дробление является основной"экзистенциальной схемой" этого бизнеса. Все данные, по словам Гетманцева, уже переданы в правоохранительные органы.

По экспертным расчетам, если сравнить объем продаж MarketOpt с объемами продаж сетей, работающих в белую, окажется, что государство недополучает 4-5 млрд грн. И это от схемы только в одной сети.

Кроме бюджетных потерь, дробление наносит удар по белому бизнесу. Честные компании, которые платят все налоги, оказываются в невыгодном положении. Страдают и ФЛП: люди, на которых оформляют фиктивные "ФОПы", часто оказываются в беде, отмечает нардеп.

Например, когда налоговая выявляет нарушения и начисляет штрафы, владельцы "схемного" бизнеса бросают слвоих "ФОПов". У них накапливаются огромные долги, которые невозможно списать, что портит их финансовую и кредитную историю.

Правоохранители могут "засечь" дробление

Гетманцев также предупредил всех любителей "оптимизации", что правоохранители выявляют такие по общим признакам осуществления незаконной деятельности:

общий адрес регистрации ;

; общий IP-адрес компьютера, с которого подаются отчеты;

один и тот же бухгалтер , который ведет документацию для всех ФЛП;

, который ведет документацию для всех ФЛП; единый клиент в банке , через который физлица-предприниматели получают платежные расчетные терминалы;

, через который физлица-предприниматели получают платежные расчетные терминалы; наличие единого центра принятия решений, координирующего деятельность всех ФЛП.

"После этого правоохранителям не остается ничего иного, нежели допросить или опросить соответствующих людей, оформленных "ФОПами", и прийти к выводу, что это – единая схема по уклонению от налогообложения. И, соответственно, произвести квалификацию этого деяния", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аа Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" как раз с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей.

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