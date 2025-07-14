Теневые схемы с дроблением бизнеса: крупные сети супермаркетов в Украине уклоняются от налогов
В Украине масштабно используется схема уклонения от налогообложения с помощью т.н. дробления бизнеса. Ее суть заключается в том, что крупные или средние предприятия искусственно делятся на множество мелких физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – чтобы платить меньше налогов. Один из примеров использования схемы – крупная сеть супермаркетов MarketOpt.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, схема распространена во многих сферах:
- Торговля: например, дроблением пользуются крупные сети по продаже электроники, а также продуктовые супермаркеты (фуд-ритейл);
- Услуги: в кафе и ресторанах, в частности, известны схемы с выдачей нескольких чеков, а в гостиницах часто вообще никак не оформляют оплату, которую берут с клиентов.
"Когда в ресторане приносят два чека, когда в крупной сети магазинов электроники вам продается товар от "ФОПа" – это уже признак того, что используется схема дробления", – отметил нардеп.
Как работает дробление на ФЛП
Упрощенная система уплаты единого налога была разработанная для помощи малому бизнесу путем снижения налоговой нагрузки и упрощения отчетности. Однако теперь, как отмечает Гетманцев, системой злоупотребляет большой и средний бизнес:
- Организаторы схем оформляют ФЛП на обычных людей, которые фактически не являются предпринимателями и просто предоставляют свои документы.
- Эти фиктивные ФЛП не платят НДС, налог на прибыль, не ведут учет товаров (что удобно для продажи контрабандных или неоформленных товаров) и, как правило, не оформляют наемных работников.
- ФЛП на второй группе единого налога платят всего около 4 тыс. грн в месяц. Для сравнения, если бы они работали как полноценное юридическое лицо на общей системе, они платили бы НДС, налог на прибыль предприятий и НДФЛ за наемных работников.
"Достаточно большой промежуток времени существовала иллюзия о том, что якобы такое дробление разрешено законодательством. И якобы бы это та лазейка, которую легально бизнес может использовать, чтобы уменьшать, оптимизировать свой уровень налоговой нагрузки. Но это не так. Если ты оформляешь человека, который не осуществляет предпринимательскую деятельность, и делаешь вид, что этот человек предпринимательскую деятельность осуществляет, ты уклоняешься от уплаты налогов. Это фиктивный бизнес", – объяснил Гетманцев.
Пример MarketOpt: как схему используют сети супермаркетов
В качестве примера схемы дробления Гетманцев привел кременчугскую сеть супермаркетов MarketOpt. Анализ, по словам нардепа, показал, что в одном магазине может "работать" до 9 ФЛП (например, в Горишных Плавнях). Аналогичную ситуацию фиксировали и в других филиалах сети:
- в Полтаве – 6 ФЛП на одном адресе;
- в Каменском – 5 ФЛП.
"А один из "ФОПов", Насадик О.Ю., числится на восьми разнообразных магазинах, находящихся в разных районах Кривого Рога. Телепортируется?" – отметил Гетманцев.
По его словам, проведенные контрольные закупки подтвердили, что дробление является основной"экзистенциальной схемой" этого бизнеса. Все данные, по словам Гетманцева, уже переданы в правоохранительные органы.
По экспертным расчетам, если сравнить объем продаж MarketOpt с объемами продаж сетей, работающих в белую, окажется, что государство недополучает 4-5 млрд грн. И это от схемы только в одной сети.
Кроме бюджетных потерь, дробление наносит удар по белому бизнесу. Честные компании, которые платят все налоги, оказываются в невыгодном положении. Страдают и ФЛП: люди, на которых оформляют фиктивные "ФОПы", часто оказываются в беде, отмечает нардеп.
Например, когда налоговая выявляет нарушения и начисляет штрафы, владельцы "схемного" бизнеса бросают слвоих "ФОПов". У них накапливаются огромные долги, которые невозможно списать, что портит их финансовую и кредитную историю.
Правоохранители могут "засечь" дробление
Гетманцев также предупредил всех любителей "оптимизации", что правоохранители выявляют такие по общим признакам осуществления незаконной деятельности:
- общий адрес регистрации;
- общий IP-адрес компьютера, с которого подаются отчеты;
- один и тот же бухгалтер, который ведет документацию для всех ФЛП;
- единый клиент в банке, через который физлица-предприниматели получают платежные расчетные терминалы;
- наличие единого центра принятия решений, координирующего деятельность всех ФЛП.
"После этого правоохранителям не остается ничего иного, нежели допросить или опросить соответствующих людей, оформленных "ФОПами", и прийти к выводу, что это – единая схема по уклонению от налогообложения. И, соответственно, произвести квалификацию этого деяния", – отметил Гетманцев.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее аа Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" как раз с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей.
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