Рекордное количество ФЛП закрылось в январе: что происходит с украинским малым бизнесом

В Украине в январе 2025 года закрылось рекордное количество ФЛП ( 61 455 ), что стало следствием повышения налогов, мобилизации и экономической нестабильности. Тем не менее, малый бизнес остается важным элементом экономики, а предприниматели продолжают искать новые возможности для работы в условиях войны.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Январь 2025 стал месяцем антирекорда – через несколько недель после длительного перерыва в работе реестров закрылись 61 455 ФЛП, что втрое больше, чем было открыто за этот же период.

Почему закрывается так много ФЛПов

Несмотря на сложные условия войны, в Украине долгое время наблюдалась положительная динамика – новых ФЛП открывалось больше, чем закрывалось. Но в конце 2024 г. ситуация резко изменилась. Основной причиной эксперты называют рост налоговой нагрузки.

27% из 32 тысяч опрошенных предпринимателей заявили, что планируют закрывать бизнес в ближайшее время. Из них более половины объяснили это тем, что новые налоги стали неподъемными для малого бизнеса.

Также весомыми факторами остаются снижение покупательной способности украинцев, проблемы с поставкой товаров, а также военная мобилизация, из-за которой многие предприниматели вынуждены были прекратить свою деятельность.

Какие сферы выбирают предприниматели

Самой популярной сферой среди ФЛП, открывшихся после 24 февраля 2022 года, остается розничная торговля – 28,1% от общего количества (свыше 214 тысяч предпринимателей). Также в тройке лидеров – IT-сектор (9,1%) и оптовая торговля (7,2%). В то же время, количество новых айти-ФОПов по сравнению с довоенным периодом сократилось почти вдвое.

Рост наблюдается в сферах, ставших критически важными во время войны. Так, в три раза увеличилось количество ФЛП в почтовой и курьерской деятельности, что объясняется развитием внутренней логистики и онлайн-торговли. В 2,6 раза возросло количество предпринимателей в сфере образования, что свидетельствует об активном развитии онлайн-обучения.

Финансовая сфера тоже демонстрирует рост – в 2,5 раза больше людей начали работать в финансовых услугах и консультациях. Однако меньше стало ФЛП в сфере торговли автомобилями и мотоциклами, что объясняется падением покупательной способности населения и сложностями с логистикой автотранспорта.

Как изменилась гендерная структура предпринимателей

Война и мобилизация оказали существенное влияние на гендерный баланс среди предпринимателей. Если в начале 2022 года доля женщин среди новых ФЛП составила 40%, то сейчас она выросла до 61%. Это объясняется тем, что многие мужчины были мобилизованы, а женщины стали активнее открывать собственный бизнес, чтобы поддерживать семьи.

Больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Хмельницкой (60,5%), Кировоградской (60,1%) и Полтавской (59,4%) областях. Женщины в основном занимаются образованием, услугами, производством одежды, в то время как мужчины остаются активными в строительстве, транспорте и логистике.

Где больше всего ФЛПов в Украине

Больше новых ФЛП за время войны было зарегистрировано в Киеве (108536), Днепропетровской (68377) и Львовской (60009) областях. В то же время в регионах, приближенных к боевым действиям, наблюдается значительное сокращение бизнес-активности. В Луганской области количество новых ФЛП уменьшилось на 85%, в Херсонской – на 67%, в Донецкой – на 60%.

В то же время в относительно безопасных регионах зафиксирован рост: в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%) стало больше новых предпринимателей. Несмотря на сложности, за три года войны ФЛП перечислил в бюджет 126 миллиардов гривен налогов.

Поступления от единого налога постоянно растут, кроме 2022 года. В 2023 году сумма налогов, уплаченных предпринимателями, составила 55,1 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году (34,8 млрд грн).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 20 февраля 2025 года все предприятия и ФЛПы (физлица-предприниматели), выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны предоставить отчет за январь по новой форме. Теперь отчетность с НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос) является ежемесячной, поэтому налогоплательщикам нужно тщательно следить за новыми требованиями и соблюдать сроки подачи документов.

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