В Венгрии возмутились решением Украины прекратить транзит российской нефти: у Орбана вынуждены искать замену

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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Заявление Сиярто опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Венгрия и Словакия рассчитывали на нефтепровод "Дружба", ЛУКОЙЛ поставлял около двух миллионов тонн в год, заявил венгерский политик. "Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию", – предупредил он.

Венгрия призвала Украину рассмотреть этот вопрос и планирует поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам. "Удивительно, что страна, стремящаяся к ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух государств-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии достигает пика", – сказал он.

Отметим, в июне 2024 года Украина ужесточила санкции против "Лукойла", фактически запрещающие компании использовать Украину как транзитную страну для своей продукции, говорится в материале.

"Лукойл" – одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба" в Украине. В настоящее время Mol возлагается на поставку из РФ двух третей своей сырой нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и Британия готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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