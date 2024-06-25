Фирму экс-регионала Продивуса уличили в захвате земли в Киеве: участок оценивают в 200 млн грн

Киев может лишиться собственности на земельный участок в Голосеевском районе. Речь идет о 17 га земли на улице Промышленная, которые оцениваются в 200 млн грн. Оставить себе право пользования этим участком пытается через суды фирма бывшего "регионала" из Винницкой области Владимира Продивуса.

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Об этом говорится в журналистском расследовании. Отмечается, что указанный участок функционирует как перевалочный пункт для песка. Материал привозят на Промышленную, а после забирают для перепродажи. "Когда-то здесь должна была быть построена промышленная база компанией ОАО "Мостобуд". Но строительство так и не началось", – сообщают журналисты.

Земля была передана "Мостобуду" в аренду в 2006 году на 50 лет под застройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр. Однако компания, как утверждается в материалах расследования, не платила за аренду и использовала землю не по целевому назначению. В итоге договор был расторгнут, а сама фирма обанкротилась.

Тем не менее позже выяснилось, что с марта-2022 участок числится за ООО "КПС-ГРУПП". Также за этой компанией закреплено здание (150 кв. метров). Именно для обслуживания этого здания компания и требовала земельный участок в аренду. Однако никаких -либо решений по передаче в аренду ООО "КПС-ГРУПП" спорного земельного участка Киевский городской совет не принимал, говорится в расследовании.

По информации журналиста Романа Литвина, "владельцем" земли и идеи, как ее оставить, а значит, по сути инициатором создания ООО "КПС-ГРУПП", является известный в Украине бизнесмен Владимир Продивус.

Так, в 2015 году, не получив обязательного согласия Киевсовета, "Мостобуд" передал участок в субаренду ЧП "Промстройсервис 2005". А "Промбудсервис 2005", в свою очередь, построил на участке "промышленную базу" площадью 155 квадратов и в марте 2020 года продал ее ООО "КПС-ГРУПП".

В июле 2017 года столичная полиция возбудила уголовное производство по факту незаконной добычи песка на участке по Промышленной улице. В 2019 году подозрение получил директор ООО "Мостобуд-Транс" – фирмы, которая складировала и продавала незаконно добываемый песок.

Интересно, что, по данным расследователей, прокуратура установила, что указанного здания вообще не существует, а разрешений на его строительство не выдавалось. Поэтому прокуроры подали в суд, чтобы вернуть земельный участок в собственность государства. Хозяйственный суд Киева, рассматривавший дело, обязал компанию вернуть земельный участок в собственность государства, но "эпопея" не завершилась.

Дело вел судья Евгений Шаптала – именно его мать Наталья Шаптала в свое время занимала должность главы Конституционного суда. 30 сентября 2010 года Шаптала голосовала за решение о восстановлении Конституции Украины в редакции 1996 года и отмене изменений в Конституцию, внесенных в 2004 году с нарушением самой Конституции. Это значительно расширило полномочия тогдашнего президента Виктора Януковича.

Прокуратура снова подала это дело уже на рассмотрение в Верховный суд, откуда его снова спустили до апелляции. Сначала оно даже попало к тому же судье Шаптале, но он взял самоотвод. Повторное рассмотрение дела назначено на среду, 26 июня.

Теперь журналистам стало известно, что в присвоении указанного участка структурами Владимира Продивуса также может быть заинтересован так называемый "теневой инвестор". "Это один из бизнесменов, пытающихся взять под контроль украинские активы российского владельца песчано-щебеночной империи "Юнигран" Игоря Наумца", – утверждают журналисты.

"Можно предположить, что теневой "партнер" Продивуса, взявший под контроль значительную часть бизнес-активов пророссийского "Юниграна", заинтересован в том, чтобы прибрать к рукам указанный участок площадью почти 17 га и вести на нем сомнительную добычу песка", – считают журналисты.

В этом контексте указывается на вероятные пророссийские следы в биографии Продивуса, которому приписывали бизнес в оккупированном Крыму, связи с Виктором Медведчуком, а также ряд выигранных тендеров по каденции Януковича. Кроме того, будучи председателем наблюдательного совета ПАО "Мостобуд", Продивус был разоблачен в кураторстве незаконной добычи янтаря в Ривненской области. По данным медиа, вместе с ним в нелегальном бизнесе якобы был задействован львовский криминалитет, а высшее покровительство схемам оказывали силовики времен Януковича.

Владимир Продивус начал строить свою бизнес-империю параллельно с боксерской карьерой в 90-е. "Его путь включал рэкет, бандитские стычки, три года колонии за угон автомобиля и нанесение тяжких телесных повреждений, захват бизнесов, "первый миллион", статус "уголовного авторитета" и должность нардепа от "Партии регионов", – отмечают журналисты.

"Широкой общественности он запомнился как бывший глава Федерации бокса Украины, известный своими пророссийскими симпатиями, скандалами и криминальным прошлым. Интересно, что после победы в суде первой инстанции, восстановившего его в должности, Продивус добровольно отказался от президентства в ФБУ. По стечению обстоятельств перед принятием решения о возобновлении Продивуса в должности его видели в компании одного из судей Верховного суда, рассматривавшего его дело, Студенца Владимира Ивановича, любезно согласившегося посидеть в его машине. Можно только догадываться о мотивах и темах общения судьи Студенца, если он сел в машину Продивуса... Маловероятно, что пророссийский криминальный авторитет просто подбросил судью к ближайшей остановке общественного транспорта", – отмечается в расследовании.

Также журналисты обратили внимание, что все выигранные суды в пользу Продивуса слушает один и тот же состав судей. Так произошло и по делу о возвращении ему контрольного пакета акций ЧАО "Винницкий Универмаг" 12.07.2023. Также Продивуса подозревают в вероятном двойном гражданстве.

Сейчас в Верховном Суде рассматривается еще одно дело о возвращении Продивусу контрольного пакета акций (51%) другого винницкого предприятия ЧАО "ВОПАС 10599" тем же составом судей, хотя сначала он был другим: Кибенко Е.Р., Кондратова И. Д., Кролевец А.А.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году известные украинские тренеры приняли участие в пропагандистском турнире в оккупированном россиянами Мариуполе. Один из них близко дружит с Продивусом.

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