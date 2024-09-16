Финансовый мир отворачивается от России: из страны уходит последний американский банк

Американский банк Сitibank покидает рынок России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину и санкций, введенных в отношении банковского сектора РФ. Финансовое учреждение оставалось одним из крупнейших в РФ и входило в топ-20 по размеру активов.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление российской "дочки" банка – "Ситибанка". С 15 ноября банк закроет в Москве последнее действовавшее отделение, которое работало с розничными клиентами, в связи с чем клиентам кредитной организации рекомендуют "рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции".

С 20 сентября перестанут работать дебетовые карты банка. А с 25 сентября прекратятся другие операции (транзакции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, получение наличных на терминале, покупки по QR-коду)

Citigroup объявила о планах продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину решила де-факто его закрыть. Компания планомерно двигается в этом направлении:

объем выданных банком кредитов с начала 2022 года сократился на 98% – до 2,4 млрд рублей;

вкладов физлиц сократился с 154 млрд до 1 млрд рублей;

средства на бизнес-счетах уменьшились более чем в 90 раз – с 346 до 3,8 млрд рублей.

Ранее о сворачивании бизнеса в РФ объявил о другой крупный иностранный банк — Raiffeisen Bank. С конца августа организация прекратила переводы за границу для большинства клиентов.

В целом совокупные активы иностранных кредитных организаций в РФ по состоянию на начало 2024 года составляли $66 млрд – вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти вчетверо меньше рекорда, установленного в 2012 году ($239 млрд). Таким образом бизнес западных банков в России сократился до уровня позднего СССР: в конце 1980-х их активы оценивались в $40 млрд.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия активно расширяет свое экономическое присутствие на временно оккупированных территориях Украины, открывая новые отделения государственных банков, таких как "Сбербанк" и ВТБ. Однако большинство кремлевских компаний все еще опасаются выходить на эти рынки из-за низкой платежеспособности населения.

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